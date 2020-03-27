Перше враження: 8 способів, як сподобатися мамі вашого хлопця

Одним із найбільш хвилюючих моментів для кожної дівчини є знайомство з батьками хлопця. Особливо, дівчата бояться зустрічі з мамою свого обранця. Адже вона може мати власні уподобання щодо людини, з якою повинен бути її син, бо ж хоче для нього лише найкращого.

Але не кожна дівчина може в першу зустріч з батьками свого коханого отримати схвалення від них. Тому видання Inspiring Tips опублікувало кілька порад, як справити хороше враження на маму вашого хлопця.

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8 способів сподобатися мамі вашого хлопця

Говоріть і ставтеся з повагою

Повага – це один із фундаментальних способів сподобатися мамі вашого хлопця. Адже коли вона побачить, що ви чемна і ввічлива, то буде впевнена, що вас гарно виховали. Це дасть їй уявлення про ваші гарні манери, оскільки вона розглядає вас не лише як дівчину, з якою її син зустрічається, але і як майбутню невістку.

Дійсно, дівчина може мати страх при знайомстві з мамою хлопця, але спілкування і поведінка з повагою допоможе вам виглядати кращою в її очах.

Багато усміхайтеся

Ще один спосіб справити враження на матір свого хлопця – багато усміхатися. Стратегія «веселої людини» теж може допомогти, бо хто хоче бачити свого сина зі сварливою дівчиною?

До того ж, усмішка означає, що ви є відкритими, а це приваблює людей. Тож, це точно сподобається мамі вашого коханого.



Посміхайтеся та будьте цікавою при знайомстві / Фото Good House

Вітайте її на свята

Чудово, якщо ви будете проявляти ініціативу, щоб привітати її на свята, зокрема День матері, день народження, Різдво тощо. Мама вашого хлопця буде відчувати себе коханою та отримуватиме від вас турботу, що точно справить хороше враження.

Заохочуйте свого хлопця покращити стосунки з матір'ю

Матері вважають великим "плюсом", коли бачать, що дівчина їхнього сина докладає зусиль, допомагаючи побудувати або покращувати стосунки мами з сином. Адже це показує, що ви дбаєте не лише про свої стосунки зі своїм хлопцем, але й про його стосунки з сім’єю.

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Не сваріться з хлопцем перед його мамою

Жінкам не подобається, коли вони бачать, як їхній син свариться зі своєю дівчиною. І не важливо, що може бути винним у конфлікті саме хлопець, бо його мати все одно буде на його стороні. Крім того, вона буде бачити цю ситуацію негативною, і не захоче, щоб її син мав таку дружину.

Покажіть любов через їжу

Найкращий шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Те ж саме стосується і матері. Але її не хвилює, чи смачно ви готуєте, вона зверне увагу на ваші зусилля та старанність, щоб зробити для неї щось особливе. Вона зрозуміє, що якщо ви так стараєтеся для неї, то це ж робите для свого коханого.

Не варто постійно щось готувати для мами вашого хлопця, але не забувайте час від часу передавати їй різні смаколики, до прикладу спечене вами печиво чи торт.



Передавайте мамі хлопця смаколики чи даруйте квіти / Фото Svadbavo

Не будь для неї конкуренткою

Деякі дівчата вважають, що краще знають, що потрібно їхньому хлопцеві, але це може роздратувати його маму. Адже вона його точно знає довше і розуміє всі його смаки та вподобання.

Можливо, вам варто зробити в чомусь крок назад, щоб його мама змогла б піклуватися про свого сина.

Будьте собою

Одне з найголовніших речей щодо знайомства з мамою хлопця – це бути собою в її присутності. Це означає, що вам не потрібно робити вигляд, що ви є іншою людиною, аби сподобатися їй чи вразити.

Адже вона рано чи пізно дізнається правду про вас. Тож, постарайтеся бути максимально чесними, але разом з тим витонченими та ввічливими. Тоді мама вашого хлопця зможе побачити, що її син зробив правильний вибір щодо вас.