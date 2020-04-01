Почуття та вдосконалення: у чому користь нерозділеного кохання

Пережити нерозділене кохання не просто, але воно часом приносить не тільки негативні емоції, але користь. Перш за все, психологи радять не замикатися в собі, а почати вдосконалюватися.

Чому існує нерозділене кохання?

Людина, яка відштовхує свого партнера, ймовірно, має страх бути відкинутою.

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"Причин тому може бути багато, і більшість з них потрібно шукати в дитинстві. Це могли бути батьки або інші значущі для нас родичі – саме вони на якомусь етапі знизили нашу значущість", – каже психологиня Марина Єлисєєва виданню ТСН.

Не менш важлива причина, через яку люди відштовхують тих, хто їх кохає, полягає в своєрідному налаштуванні людської психіки: ми не цінуємо того, що нам легко дістається.



Нерозділене кохання приносить не лише страждання / Фото STM

До речі, існує і зворотна залежність. Той, на кого ви не звертаєте уваги, притягується до вас, як магнітом.

У чому користь нерозділеного кохання

Через нерозділене кохання люди завжди відчувають страждання, але і в такій ситуації є позитивні моменти – воно по-своєму корисніше від кохання розділеного, і тому є кілька причин.

Так, нерозділене кохання дозволяє нам:

Зрозуміти, що ви здатні кохати в принципі

"Для тих хто поставиться до цього скептично, є тільки один, але вагомий аргумент: якби ви знали, яка величезна кількість не вміють цього робити, ви б зрозуміли, як вам пощастило", – каже психологиня.

До того ж, нерозділене кохання дає вам шанс зрозуміти, що власне являє собою це почуття, і дослідити його.

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Вдосконалюватися духовно

За словами Марини Єлисєєвої, нерозділене кохання майже завжди приносить страждання, а ними душа вдосконалюється. Якщо б на світі не було нерозділеного кохання, люди не читали б віршів, не слухали класичну музику, не розуміли б живопис і відчайдушно нудьгували в театрі.

Просто вдосконалюватися

"Замислюючись над запитанням, чому наші почуття не знаходять відповіді, ми робимо висновок: з нами щось не так! І починаємо посилено працювати над собою: своєю фігурою, стилем і життям загалом", – підсумувала експертка.