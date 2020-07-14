Над стосунками теж потрібно працювати і час від часу влаштовувати романтичні вечори чи незабутні побачення. Партнерам ніколи не зашкодить перезавантаження, що врятує стосунки від розриву. Тому ми підготували кілька ідей, які освіжать ваші почуття один до одного.

За словами експертів видання Elle потрібно всього кілька днів, щоб позбутися від скупчення суперечок, навести "порядок" у парі, створити близькість та провести довірливу розмову і створити спільні планам на майбутнє.

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Шість простих кроків, які освіжать ваші почуття

Мрії в самотності

Для початку експерти радять побути наодинці з собою якийсь час. Адже, по-перше, такі тайм-аути корисні для кожної людини, а по-друге, в цей час ви зможете про все подумати та зрозуміти, чого ви чекаєте від ваших стосунків.

Обов’язково згадайте ваш початок стосунків, коли ви були закохані і ваші емоції переважали над будь-якими сумнівами. Подумайте про те, чого ви тоді по-справжньому хотіли, у що вірили, і порівняйте це з нинішніми потребами, бажаннями та планами. Запропонуйте коханому зробити те ж саме і обговоріть ваші мрії. Це гарантовано зблизить вас.

Робота над помилками

У відносинах повинні брати участь обоє партнерів і працювати над ними. Проаналізуйте свої вчинки та вчинки партнера, це допоможе вам знайти щось, над чим варто попрацювати. Переконайте себе, що, визнаючи недоліки, ви розкриваєтеся один одному, що, безсумнівно, зміцнює зв'язок між вами.



Говоріть про проблеми в стосунках і вирішуйте їх / Фото newsdaily

Повна відвертість

Ідеальні стосунки для мене, перш за все, повинні бути чесними. Щоб партнери не замовчували проблеми, а хвилювання і труднощі завжди відверто обговорювалися. Саме на цьому будується міцне, здорове партнерство між двома закоханими людьми.

Але пам’ятайте, що повна відвертість, де ні у вас, ні у вашої половинки не залишається кордонів приватності, яка оголює всі ваші страхи, комплекси, слабкості, негативні емоції, є шкідливою для стосунків.

Пряме спілкування

Будь-який вид людських відносин зводиться до спілкування. І майже всім хочеться, аби це спілкування було вільним, легким, приємним, радісним і щасливим.

Проте зараз часто пари спілкуються більше в соцмережах, ніж особисто. І це теж шкодить відносинам. Тож, не забувайте про розмови, довірчі і душевні, ті, що по-справжньому об'єднують. А також завжди спонтанно обіймайтеся та цілуйтеся. Відновіть свій фізичний і душевний контакт.

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Викидайте зайве

Люди не просто так затівають генеральні прибирання та сортування речей. Це допомагає навести порядок, звільнити простір від непотрібного мотлоху, і ви отримаєте простір для втілення нових ідей. Тож, створіть власний затишний і креативний «кокон», де ви будете щасливі удвох.

Плани на майбутнє

Які поради зазвичай дають починаючим підприємцям? Будуйте плани, створюйте проєкти, генеруйте ідеї, прагніть до мети тощо. Все це можна застосувати і до стосунків. Проводьте достатньо часу разом, будуйте спільні плани на майбутнє, ставте собі цілі та уникайте бездіяльності. Нехай у вас буде багато спільних планів і справ, адже це зближує і тримає в тонусі.