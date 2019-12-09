Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору

Принтери дома – надзвичайно зручна річ. А папір та чорнила для принтерів – важливий елемент для якісного результату.

Як швидко би не розвивались технології, час від часу ми в буденному житті зустрічаємось з потребою роздрукувати документи, квитки, квитанції, навчальні роботи та інші потрібні офіційні папери. А коли мова йде ще й про кольоровий друк, то часто це вже не стільки необхідність, скільки бажання завдяки таким можливостям надрукувати фотографії, листівки і навіть елементи декору для дому на свята.

Завжди якість отриманого зображення чи тексту після друку залежить від правильного вибору чорнила та паперу для принтера. На ринку представлено безліч варіантів – бюджетних та дорожчих. І, до речі, дорого не завжди означає якісно. Тому лише вартістю керуватись не варто.

Вибір паперу для друку

В першу чергу необхідно визначитись з тим, що саме вам необхідно друкувати найчастіше. Це перше, що потрібно з’ясувати перед покупкою – це буде кольоровий друк, фото, офісна чи важлива документація або друк для домашнього кількаразового використання. Тому пройдемось по усіх пунктах, щоб розібратись краще.

Папір для важливих документів



Мова йде про документи для довгострокового зберігання, а не кількаразового використання. Для таких видів друку використовують преміальний папір або листи А класу. Такий вид паперу навіть через кілька років буде з точністю відображати контрастність друку та колір.

Такий папір має щільність зазвичай вищу за ту, яка є у стандартного офісного паперу. Цей параметр може досягати 20 г/м2. Ще один важливий показник – білизна аркуша. Для друку важливих документів договорів білизна не може бути нижчою за 160 CIE. Чим вищим буде цей показник, тим краще.

Офісний папір широкого користування

Вимоги до такого паперу не такі високі, як для попереднього виду. Але через те, що такий папір швидко витрачається, то важливо, щоб його якість не нашкодила самому принтеру. Офісний папір повинен мати оптимальні параметри жорсткості, вологості (4,5-4,6%) і товщини.

Білизна паперу теж важлива, це впливає на легкість читання. Для паперу офісного використання оптимальний показник білизни починається від 146 CIE, а щільність не може бути нижчою за 80 г/м2.

Папір для документів домашнього використання

Це той випадок, коли можна зекономити і обрати бюджетний варіант. Проте матеріали для друку не повинні шкодити техніці. До прикладу, для струменевого принтера в жодному разі не можна використовувати запилені і погано обрізані листи.



Важливо знати, що папір низької якості вбирає 90% фарби. А те, що залишається, осідає у самому принтері, і, в результаті, може стати причиною поломки. І нюансів багато: занадто щільні аркуші принтер може пом'яти, а недостатньо щільні – зажувати або порвати. В результаті, удар на себе приймає сам принтер.

Потрібно пам’ятати, що листи повинні мати однорідну структуру без будь-яких вкраплень та шорсткостей і папір має мати ідеально рівні краї.

Правильний вибір паперу допоможе отримати максимально якісний друк в будь-який час і в будь-якій кількості. До прикладу, якщо мова йде про чорно-білий друк, то принтери Canon можуть надрукувати 12 000 сторінок, а щодо кольорового друку – то цифра сягає 7 тисяч аркушів.

Окремо варто виділи друк фото і вибір паперу саме для таких випадків.

Фотопапір для друку світлин

Звісно, фото можна роздрукувати й на звичайному папері, але якщо ви хочете отримати якісне зображення, то варто придбати спеціальний папір з покриттям. При виборі потрібно звернути увагу на тип покриття. Саме воно покращує поглинання фарби і не дає їй розтікатись.

Обираючи фотопапір, можна користуватись наступними орієнтирами:

У звичайного глянцевого паперу кремових відтінків – мінімальне спотворення кольору при друкуванні.

Матовий папір дає більш контрастні фотографії та більш глибокий чорний колір.

Матовий папір класу «преміум» призначений для друку з високою роздільною здатністю, і, таким чином, дає більш реалістичним зображенням.

Чим вищий ступінь білизни покриття фотопаперу, тим більш ймовірні спотворення кольору. Фотографії на білосніжному і блакитно-білому папері, швидше за все, будуть здаватися неприродними.

Завдяки фотопаперу та принтеру вдома, можна надрукувати фото не витрачаючи зайвих коштів та економлячи час. А ще – це завжди задоволення від результату. Адже ніколи не знаєте, якої якості можуть бути фото, якщо друкувати їх у фотосалонах. Завдяки принтерам Canon можна надрукувати багато фото не виходячи з дому, адже він здатен надрукувати 2 тисячі фотографій.

З папером ми розібрались. Але на якість документів та фото впливає не лише папір, а й чорнило, яким заправляється принтер. Якщо все підібрано правильно, то це, в першу чергу:

безперервний друк

багаторазове здешевлення собівартості друку

продовження терміну служби друкуючої головки

Вибір чорнила для принтера

Зараз це теж справа не з легких, адже варіантів безліч – все теж залежить від ваших потреб і цілей.

Зокрема, є зручні картриджі із системою Canon FINE Cartridge. Він має лише дві складові — кольоровий картридж для чудового друку кольорових зображень та чорний картридж для точного й чіткого друку текстів.

Система Canon single ink забезпечує яскравий друк і неймовірну передачу кольору за допомогою 5 або більше окремих кольорів. Якщо ресурси певного кольору вичерпано, то можна замінити лише окремі кольори.

Які бувають чорнила для принтерів

Пігментні. Містять тверді органічні/неорганічні частинки розміром близько 0.1 мкм. Такі витратні матеріали дозволяють роздруковувати довговічні фото, які тривалий час не вигоряють і не бояться вологості. Їх недолік в тому, що вони не сумісні з глянцевим папером, тому що не висихають на ньому і змащуються.

Містять тверді органічні/неорганічні частинки розміром близько 0.1 мкм. Такі витратні матеріали дозволяють роздруковувати довговічні фото, які тривалий час не вигоряють і не бояться вологості. Їх недолік в тому, що вони не сумісні з глянцевим папером, тому що не висихають на ньому і змащуються. Водорозчинні. На відміну від пігментних, водорозчинні чорнила абсолютно безпечні, оскільки не містять твердих компонентів. Вони зроблені з барвника, розчиненого у воді, тому швидко проникають в структуру як глянцевого, так і матового фотопаперу і моментально висихають. Такі чорнила часто використовують для друку саме фотографій. Перевага даних видаткових матеріалів в їх дешевизні.

На відміну від пігментних, водорозчинні чорнила абсолютно безпечні, оскільки не містять твердих компонентів. Вони зроблені з барвника, розчиненого у воді, тому швидко проникають в структуру як глянцевого, так і матового фотопаперу і моментально висихають. Такі чорнила часто використовують для друку саме фотографій. Перевага даних видаткових матеріалів в їх дешевизні. Сублімаційні. Теж зроблені на пігментній основі, але призначені для друку на спеціальному папері або плівці написів або зображень, які потім переносяться за допомогою термопресу на різні сувеніри і одяг. Вони відрізняються стійкістю, яскравістю і довговічністю.

Велика перевага водорозчинних чорнил у тому, що вони сумісні практично з усіма моделями принтерів, зокрема з принтерами Canon.

Якщо ви хочете не перейматись питаннями пошуку місця для друку і якості результату, то принтери Canon з правильним вибором паперу та чорнил – це те, що полегшить ваше життя. Адже це можливість друкувати все, що потрібно, великими обсягами, якісно, бюджетно і просто в себе дома. Виробник Canon вже давно добре зарекомендував себе як надійного виробника техніки для дому як на світовому, так і українському ринку.