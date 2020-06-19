Якщо ви хочете, аби хлопець запросив вас на друге побачення, його потрібно зацікавити та не зіпсувати знайомство. Зокрема, є кілька речей, про які точно не варто говорити на першому побаченні, бо це зруйнує інтерес до вас.

Безперечно, не існує універсальної формули успіху, яка допоможе з першого погляду закохати в себе хлопця. Навіть якщо ваша сумісність зодіаку 98% - це не гарантує вам те, що у вас справді щось вийде, пише видання Lady.Tochka.

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Проте ваші стосунки мають шанс, якщо ви не зіпсуєте все одразу на першому побаченні. Так, є речі, які краще не обговорювати доти, поки між вами не виникне дійсно сильний зв'язок.

Про що не варто говорити на першому побаченні

Про свою зовнішність, комплекси чи дієту

Деякі жінки дуже люблять компліменти і самі на них напрошуються. Вони роблять це наче випадково, але зовсім неприродньо. Але ж хлопець, якому ви не подобаєтеся, не запросить вас на побачення. Тож, не варто псувати все своїми фразами, які видають вашу невпевненість в собі.

Краще насолоджуйтеся моментом і спробуйте більше дізнатися про його захоплення, а не чекайте підтвердження того, що він справді захопився вами.



Не випрошуйте компліменти на побаченні / Фото Business Insider

Про його небалакучість

Діалог – це спілкування двох людей, і не варто на довгі промови хлопця лиш покірно кивати головою. Доєднайтеся до розмови та покажіть себе цікавою особистістю.

Окрім того, не варто поводити себе так, ніби ви на шоу , де потрібно постійно говорити. У розмові цілком нормальна присутність паузи й мовчання. Також не ставте дуже відвертих чи особистих питань.

Про своїх божевільних та дурних подруг

Ще одна тема, якою люблять грішити дівчата – це виставляти себе в вигідному світлі завдяки своїм жахливим подружкам. Адже тут не все збігається – чому ж така чарівна дівчина тоді з ними дружить? Адже саме ваше вміння дружити – це показник того, як ви ставитеся до свого оточення і що ви про них говорите.

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Про те, що ваші попередні відносини зруйнував колишній

Деякі дівчата, розповідаючи про своє життя, можуть "зачепити" історію про свого колишнього. Але пам’ятайте, що це не тема для першого побачення і вже тим більше не те, що ви повинні обговорювати з потенційним хлопцем.

А якщо хлопець запитав, чому закінчилися ваші попередні стосунки – дайте відповідь, але стримано. Не варто починати плакати чи проклинати попереднього партнера.

Також радимо не перегинати палку з яскравим макіяжем чи відвертим одягом. Краще будьте собою і тоді ви точно швидко опинитеся на другому побаченні.