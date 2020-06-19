Про що не варто говорити на першому побаченні
Якщо ви хочете, аби хлопець запросив вас на друге побачення, його потрібно зацікавити та не зіпсувати знайомство. Зокрема, є кілька речей, про які точно не варто говорити на першому побаченні, бо це зруйнує інтерес до вас.
Безперечно, не існує універсальної формули успіху, яка допоможе з першого погляду закохати в себе хлопця. Навіть якщо ваша сумісність зодіаку 98% - це не гарантує вам те, що у вас справді щось вийде, пише видання Lady.Tochka.
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Проте ваші стосунки мають шанс, якщо ви не зіпсуєте все одразу на першому побаченні. Так, є речі, які краще не обговорювати доти, поки між вами не виникне дійсно сильний зв'язок.
Про що не варто говорити на першому побаченні
- Про свою зовнішність, комплекси чи дієту
Деякі жінки дуже люблять компліменти і самі на них напрошуються. Вони роблять це наче випадково, але зовсім неприродньо. Але ж хлопець, якому ви не подобаєтеся, не запросить вас на побачення. Тож, не варто псувати все своїми фразами, які видають вашу невпевненість в собі.
Краще насолоджуйтеся моментом і спробуйте більше дізнатися про його захоплення, а не чекайте підтвердження того, що він справді захопився вами.
Не випрошуйте компліменти на побаченні / Фото Business Insider
- Про його небалакучість
Діалог – це спілкування двох людей, і не варто на довгі промови хлопця лиш покірно кивати головою. Доєднайтеся до розмови та покажіть себе цікавою особистістю.
Окрім того, не варто поводити себе так, ніби ви на шоу , де потрібно постійно говорити. У розмові цілком нормальна присутність паузи й мовчання. Також не ставте дуже відвертих чи особистих питань.
- Про своїх божевільних та дурних подруг
Ще одна тема, якою люблять грішити дівчата – це виставляти себе в вигідному світлі завдяки своїм жахливим подружкам. Адже тут не все збігається – чому ж така чарівна дівчина тоді з ними дружить? Адже саме ваше вміння дружити – це показник того, як ви ставитеся до свого оточення і що ви про них говорите.
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- Про те, що ваші попередні відносини зруйнував колишній
Деякі дівчата, розповідаючи про своє життя, можуть "зачепити" історію про свого колишнього. Але пам’ятайте, що це не тема для першого побачення і вже тим більше не те, що ви повинні обговорювати з потенційним хлопцем.
А якщо хлопець запитав, чому закінчилися ваші попередні стосунки – дайте відповідь, але стримано. Не варто починати плакати чи проклинати попереднього партнера.
Також радимо не перегинати палку з яскравим макіяжем чи відвертим одягом. Краще будьте собою і тоді ви точно швидко опинитеся на другому побаченні.