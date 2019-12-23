Пробирає до сліз: зворушливі фото татусів з малюками

Суспільство звикло, що представники сильної статі по суті своїй завжди стримані в емоціях та позбавлені сентиментальності. Проте мужні чоловіки не бояться здатися слабкими і не соромляться проявляти свої почуття, якщо це стосується їхніх дітей чи коханих.

Нижче опубліковані світлини справжніх татусів, емоції яких пробирають до сліз.

Цікаво! Тати вперше бачать своїх доньок у весільних сукнях: зворушливі реакції

На першому фото зворушлива реакція чоловіка, який вперше побачив свою дитини. На світлині зображено жінку, яка щойно вродила малюка та її чоловіка, що міцно стискає її руку та не може стримати власні емоції. Татусь плаче від щастя.



Неймовірна реакція тата на народження малюка

Наступна світлина показує батька, який провів багато часу з сином. Він дуже стомився, тому заснув разом з малюком на дивані. Такі фото доводять, що чоловіки зроблять все для своєї дитини, втративши на це стільки часу, скільки потрібно.



Тато і сина нагодував, і спати заколихав його

На третьому фото всі впізнають відомого актора Дуейна Джонсона, який вирішив нагодувати свою дружину з ложечки. А все через те, що руки жінки зайнята, адже вона сама тримає та годує груддю малюка. "Я впораюся з цим завданням. Поки Лорен зайнята годуванням дитини, я з задоволенням погодую матусю", – написав Джонсон у соцмережі.



Дуейн Джонсон годує дружину з ложечки

Далі фото зворушує своєю чарівністю. На ньому зображено чоловіка, який ніжно, з любов'ю та турботою обіймає та цілує в щічку свого малюка.



Тато цілує в щічку свою дитину

Наступне фото підписано "Татусева донька". На світливі чоловік спить на ліжку, а поряд з ним дівчинка у такій самій позі. Фото просто захоплює милістю.



Тато заснув разом з донькою

Далі на фото зображено тата з донькою, які разом пєють чай. Помітно, що донька щаслива від таких кухонних чаювань, а татко радий проводити час з дитиною.



Тато вирішив погратися з донькою

Наступне фото доводить, що татко цих малюків – герой. Адже чоловік тримає на руках трьох своїх дітей. Хоча виховувати більше, ніж одну дитину, тяжко, тому неможливо уявити, як татко може впоратися з дітлахами.



Тато приспав трьох дітей одночасно

Далі можна помітити відомого співака Джастіна Тімберлейк, який зачарував шанувальниким милим фото зі своїм сином. Зауважимо, що з 2012 року Тімберлейк у шлюбі з голлівудською актрисою Джесікою Біл. Нині знаменитості виховують сина та щасливі разом.



Джастін Тімберлейк зі своїм сином

На світлині фотограф зафільмував непідробні почуття. Чоловік ніжно цілує та обіймає свого кількамісячну дитину. Такі фото показують, що діти – це все для батьків і татки можуть щиро любити дітлахів.



Татко цілує свою дитину

Ще одне фото доводить, що татко може все, навіть те, що не може зробити мама. Так, чоловік підняв свого сина над головою та тримає однією рукою. Але не варто хвилюватися, бо тато точно буде обережним зі своїм малюком і міцно тримає його.



Татко тримає дитину однією рукою