Міністерство соцполітики спільно з Дитячим фондом ООН запустили проєкт для підтримки дітей, яких через карантин повернули з інтернатів в сім'ї. Він повинен допомогти оцінити і зреагувати на виклики щодо захисту дітей під час пандемії COVID-19.

Наразі проєкт запустять у п'яти пілотних областях – Волинській, Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській та Харківській, йдеться у соцмережі Мінсоцполітики.

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Сім’ям буде надаватися психологічна, соціальна і матеріальна підтримка, а також будуть проводитися навчання для фахівців про особливості соціальної роботи в умовах карантину.

Так, протягом наступних шести місяців експерти навчатимуть соцпрацівників оцінити ситуацію кожної дитини, яку повернули у сім’ю, визначати її потреби, оперативно зреагувати і надати необхідну підтримку. Після аналізу ситуації сімей створять "дорожню карту допомоги" для кожної родини у складних життєвих обставинах.

Наразі в Україні близько 42 тисяч дітей, у тому числі діти з інвалідністю, які виховувались в інтернатах та інших інституціях, а потім повернулись у свої родини на карантин.



За словами заступника міністра соціальної політики України Бориса Лєбєдцова, згідно з результатами проєету, перед новим навчальним роком будуть нові рекомендації щодо подальших дій місцевих органів виконавчої влади. Зокрема, вирішать, повертати чи ні дітей в установи інституційного догляду.

Відомо, що цей проєкт буде спільно реалізовуватися Міністерством соцполітики, ЮНІСЕФ та Українською мережею за права дитини. Він спрямований на розвиток і зміцнення потенціалу соцпрацівників, щоб вони могли оцінити ситуацію кожної дитини, яку повернули в сім'ю, і надати йому/їй необхідну підтримку.