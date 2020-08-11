Чимало молодих людей шукають собі для стосунків успішних, багатих і привабливих партнерів, такого собі екстракласу. Знаменита психологиня Наталія Холоденко розповіла, чому це прагнення і є головною проблемою стосунків.

Своїми думками і порадами Наталія Холоденко поділилась на інстаграм-сторінці, за якою стежать понад 400 тисяч людей.

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Яких партнерів шукають сучасні чоловіки і жінки

За словами психолога, чоловіки шукають дружину-красуню, яка "не виносить" мозок, завжди готова до інтиму, вправна господиня і любляча мама. До того ж, вона повинна бути реалізованою та ще й знаходити час на роботу. Натомість чоловік буде з легкістю їздити на риболовлю з друзями та перебувати у творчому пошуку. А от жінки шукають красивого, доброго, розумного і багатого обранця. Однак часто це 4 різні людини.

Зрештою, надмірні очікування та реальність у таких партнерів не сходяться і вони або терплять один одного роками, або ж розлучаються ворогами. Та рішення в цій ситуації є, переконана Наталія Холоденко. І воно дуже просте для реалізації.

Як вирішити проблему

Наталія Холоденко звернула увагу на те, що кожна людина сама не відповідає своїм же очікуванням.

Якщо ви мріяли про багатія, але так його і не зустріли, або полюбили іншого, значить цей союз був можливий лише у вашій голові. Тобто не всі озвучені бажання були принциповими, а ось той, кого ви вибрали, і відповідав вашим уявленням про себе, – наголосила вона.

Окрім цього, Наталія Холоденко звернула увагу на типову помилку чоловіків. Прагнучи ідеальну жінку, вони повинні бути готовими до витрат на косметолога, спортзал, няню, домробітницю і обов'язково психолога.

"Ми занадто багато знаємо про якісь інших людей з якимись ідеальними стосунками. Але ми близько з ними не знайомі. Тому вибирати потрібно базові цінності на даний момент життя, а інше добирати в нових знайомствах (і тут мова не про зраду). Самовизначення, тверезий погляд на те, що відбувається, і те, як це можна покращити", – додала Наталія Холоденко.