Разом 85 років: найстаріша пара світу поділилася порадами про міцні стосунки

Коли ви одружені з однією людиною 80 років, то можна з упевненістю сказати, що ви багато знаєте про стосунки. За Книгою рекордів Гіннеса, найстарішою парою світу є Шарлотта та Джон Хендерсон, які познайомилися ще у 1934 році, коли були студентами Техаського університету в Остіні.

22 грудня 2019 року вони відсвяткували свою "дубову" річницю – 80-ліття шлюбу.

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Виданню Washington Post, 105-річна Шарлотта і 106-річний Джон розповіли свої секрети щасливого, здорового і довгого союзу.

За словами Джона, пара девізом стосунків зробила старе прислів'я "Ніколи не лягайте спати сердитими". Варто всі сварки і суперечки вирішувати до того, як іти до ліжка.

Окрім того, пара веде активний спосіб життя: Хендерсони насолоджується поживною їжею (вживає фрукти, овочі, цільнозернові та нежирні білки) та п’є дуже мало алкоголю. Також чоловік все ще має звичку регулярно ходити в спортзал.

Ще один фактор, який, можливо, сприяв їх довгому шлюбу: пара ніколи не мала дітей. "Деякі люди сказали, що саме тому ми так довго жили", – каже він. Натомість щасливе подружжя наповнили своє життя подорожами, переважно круїзами. Вони пропливли безліч країн і територій: зокрема, навколо Південної Америки, Скандинавії, Китаю та десятків інших.



Пара багато подорожує / Фото Washington Post

Зараз їх шлюб триває 80 років, проте Джон і Шарлотта були разом довше – 85. "Їй знадобилося п'ять років, щоб вирішити, що вона хоче одружитися, тому не поспішайте з цим", – каже чоловік.