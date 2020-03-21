Розваги – секрет щасливої пари: як зберегти іскру у стосунках

Розважатися разом – це важливий компонент для здорових та щасливих подружніх стосунків. Проте, на жаль, багато пар вважають це несерйозним або не можуть знайти часу, щоб вписати веселощі у своє напружене життя.

Натомість дослідження підтверджують, що весело проведений час разом як пара необхідно для подружнього щастя, пише Yourtango.

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То, як би ми до цього не ставилися, розважатися з нашими партнерами – це необхідність, якщо ми хочемо підтримувати емоційні зв’язки з ними та міцні стосунки.

Чому веселощі в парі так важливі? Причин багато, зокрема:

Веселощі дозволяють вам разом будувати позитивні спогади.

Веселощі зміцнюють аспект дружби у стосунках.

Веселощі надають парам можливість насолоджуватися компанією один одного.

Веселощі – це один з найкращих способів з'єднатись та відновити стосунки, особливо після конфлікту чи сварки.

Але що робити, якщо ви більше не любите такі ж розваги речі, що й ваш партнер? Оскільки ми проходимо через багато етапів і фаз у довготривалих стосунках чи шлюбі, ми іноді опиняємось не синхронізованими один з одним (маємо різні інтереси чи бачення, – Сім’я 24). Пошук справ, які обом партнерам подобаються, може зайняти трохи додаткового часу та енергії.



Розваги допоможуть створити щасливі стосунки / Фото Unsplash

Занадто часто чоловіки та жінки мають різні уявлення про те, що цікаво. Те, що чоловік вважає розвагою, може бути чимось нецікавим для його дружини. Ці відмінності природні.

Знайдіть час, щоб поговорити про те, що може бути цікавим для кожного з вас, а потім по черзі підтримуйте інтереси один одного. Іншими словами, створіть "список веселощів".

Як знайти розваги для обох

Ось 3 прості кроки, щоб створити "список веселощів", ​​щоб ви могли зберегти іскру радості у ваших стосунках чи шлюбі.

Запишіть усі цікаві речі, які ви любите

Кожен партнер повинен скласти список речей, які вони хотіли б зробити або що було б їм цікаво.

Будьте креативними, не стримуйтесь – можливо, розділіть список на два: "Речі, які були б цікавими для особливого випадку" та "Речі, які були б веселі та недорогі" тощо. Вони можуть включати речі, які ви робили раніше, і речі, які ви хочете спробувати.

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Обміняйтеся списками

Обміняйтесь своїм списком зі своїм партнером. Тоді кожен із вас може вибрати три чи скільки бажаєте речі у списку один одного, які б ви хотіли з ними зробити.

Зробіть обрані види діяльності

Складіть графік і по черзі робіть щось у списках один одного. Це допоможе вам стати більш щасливими та емоційно зв’язаними один з одним.

Навіть якщо ви вам не дуже подобається веселощі зі списку вашого партнера, вони оцінять зусилля, які ви докладете, щоб спробувати це.