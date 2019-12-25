7-месячный мальчик стал мэром города в США: почему так произошло

Самым молодым мэром США стал семимесячный Уильям Чарльз МикМиллиан. Мальчик получил с помощью аукциона должность мэра города Уайтхолл в американском штате Техас.

Почему так произошло? Такое назначение возможно, потому что должность мэра города Уайтхолла ежегодно выставляется на аукцион. В этом году семья Чарли предложила наибольшую сумму, которую отдадут на благотворительность, передает издание Indian Express.

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На церемонию инаугурации мальчик пришел в черном смокинге в сопровождении своих приемных родителей. Председатель городского совета соседнего города Джош Фульц рассказал, что во время церемонии "в воздухе чувствовалась любовь": каждый хотел обнять малыша и прогуляться с ним.



Мальчик стал мэром города в США / Фото medialeaks

"Сейчас у нашей страны сложное время, и мэр Чарли поможет вернуть обществу мир и доброту", – сказал Фульц.

Заметим, что новоизбранный мэр Чарли выбрал своим девизом фразу "Сделаем Америку снова доброй" и принес присягу (все это он сделал с помощью родителей), в которой торжественно поклялся добросовестно исполнять обязанности мэра Уайтхолла, в частности: