Список самых популярных имен для новорожденных детей в Украине в 2020 году возглавили Артем и София. А в 2019 году было много родителей, которые решили поразить оригинальностью имени собственного чада.

Как чаще всего называли детей украинцы в 2020 Список самых распространенных имен прошлого года в Украине обнародовало в фейсбуке Министерство юстиции Украины. Интересно Как на Закарпатье живет 10-летний мальчик по имени Янукович: фото Самые популярные мужские имена: Артемий;

Матвей;

Максим;

Давид;

Никита;

Михаил;

Даниил;

Богдан;

Андрей;

Александр;

Иван;

Василий. Самые популярные женские имена: София;

Анастасия;

Анна;

Мария:

Алиса;

Виктория;

Вероника;

Полина;

Луна. Обратите внимание! Ранее на Закарпатье в семье ромов родился мальчик, которого решили назвать в честь действующего президента Украины – Зеленским. Необычное имя для малыша выбрала мама и она очень хочет, чтобы Владимир Зеленский стал ее кумом. Как родители удивляли оригинальностью в 2019 году Кроме традиционных имен, к которым в Украине уже привыкли, некоторых детей в прошлом году регистрировали довольно необычно. Часть из этих имен были аутентичными украинскими, другие – одолженными из-за рубежа или из телевидения, а остальные – результаты фантазии. Например, в Киеве: Редкие женские имена: Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея.

Редкие мужские имена: Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак. В Киевской области: Редкие женские имена: Агуник, Хауля, Дьемерси, Лаян, Орияна.

Редкие мужские имена: Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут. В Черкасской области: Редкие женские: Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теон.

Редкие мужские: Брайан, Граф, Исай, Нелей.