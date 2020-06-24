Артеми и Софии: как украинцы называли детей в 2020
Список самых популярных имен для новорожденных детей в Украине в 2020 году возглавили Артем и София. А в 2019 году было много родителей, которые решили поразить оригинальностью имени собственного чада.
Как чаще всего называли детей украинцы в 2020
Список самых распространенных имен прошлого года в Украине обнародовало в фейсбуке Министерство юстиции Украины.
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Самые популярные мужские имена:
- Артемий;
- Матвей;
- Максим;
- Давид;
- Никита;
- Михаил;
- Даниил;
- Богдан;
- Андрей;
- Александр;
- Иван;
- Василий.
Самые популярные женские имена:
- София;
- Анастасия;
- Анна;
- Мария:
- Алиса;
- Виктория;
- Вероника;
- Полина;
- Луна.
Как родители удивляли оригинальностью в 2019 году
Кроме традиционных имен, к которым в Украине уже привыкли, некоторых детей в прошлом году регистрировали довольно необычно. Часть из этих имен были аутентичными украинскими, другие – одолженными из-за рубежа или из телевидения, а остальные – результаты фантазии.
Например, в Киеве:
- Редкие женские имена: Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея.
- Редкие мужские имена: Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.
В Киевской области:
- Редкие женские имена: Агуник, Хауля, Дьемерси, Лаян, Орияна.
- Редкие мужские имена: Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.
В Черкасской области:
- Редкие женские: Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теон.
- Редкие мужские: Брайан, Граф, Исай, Нелей.