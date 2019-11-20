Секрет ідеальних стосунків, або 10 звичок щасливих пар
Часто ми бачимо серед своїх знайомих, на фото в соцмережах чи навіть просто на вулиці ледь не ідеальних пар, стосункам яким не можна не позаздрити. Цікаво, у чому ж їх секрет? Виявляється, що щасливі пари мають свої традиції та звички.
Гармонійні сімейні стосунки – це запорука щастя. Є так званий коефіцієнт щастя, за яким визначають в якій країні живуть найщасливіші люди. Так, на перших місцях – країни Заходу. Секретами щасливих стосунків полділилося видання Tochka.net.
Цікаво! Назвали секрет щасливих стосунків
- Щасливі пари роблять один одному компліменти
Не забувайте говорити коханій людині про те, яка вона чудова. Навіть представники сильної статі потрубють компліментів. Повірте, це зробить ваші стосунки по-справжньому ідеальні.
- Щасливі пари придумують власні традиції та ритуали
Дуже важливо робити щось бажане разом і регулярно. До прикладу, ви можете відзначати кожну зарплату в улюбленому ресторані, готувати піцу 10-го числа кожного місяця або вечорами робити один одному масаж. Головне − повторюйте традиції постійно.
Проводьте час разом, робіть щось спільне/ Фото freepik
- Щасливі пари завжди цілуються на прощання
Обов'язково цілуй коханого/кохану на прощання, навіть якщо ти йдеш раніше. Обійми його/її ще сонного і прошепочи, що любиш. Кожне ваше прощання повинно бути романтичним.
- Щасливі пари часто обіймаються
Психологи рекомендують закоханим проводити побільше часу в обіймах один одного. Приділяй по 5 хвилин вранці і ввечері тактильному контакту − пригорнися якомога ближче до коханого і скажи все найважливіше. Такі звички протягом дня зміцнюють стосунки.
Обіймайтеся декілька разів на день/ Фото МедикФорум
- Щасливі пари піклуються один про одного
Турбота є надзвичайно важливою в життя пари. Тому частіше готуйте один одному
- Щасливі пари дякують один одному
Не соромтеся дякувати своєму коханому/своїй коханій за кожну дрібницю чи за турботу. Погодьтеся, він/вона стільки для тебе робить, як і ти для нього.
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- Щасливі пари балують один одного
зауважимо, що не обов'язково робити дорогі подарунки. Балувати можна турботою та любов'ю: наприклад, якщо він приніс тобі сніданок у ліжко, постарайся здивувати його вечерею.
Балуйте коханих/ Фото swishschool
- Щасливі пари роблять один одному сюрпризи щодня
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- Щасливі пари починають день разом
Постарайтеся разом снідати, приймати душ чи разом їхати на роботу. Повірте, це дуже об'єднує і зміцнює стосунки. А вдалий початок кожного дня забезпечить щасливе життя протягом багатьох років.
Починайте день разом/Фото vladtime
- Щасливі пари завжди раді бачити один одного
Бажаємо, аби щоразу іскрилися щастям ваші обличчя, коли ви бачилися зі своєю другою половинкою. Зустрічай його/її з роботи і завжди посміхайся − цей прийом зробить вас обох щасливішими, скільки б років не було вашим стосункам.