Секрет ідеальних стосунків, або 10 звичок щасливих пар

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Секрет ідеальних стосунків, або 10 звичок щасливих пар / lifestyle-insider

Часто ми бачимо серед своїх знайомих, на фото в соцмережах чи навіть просто на вулиці ледь не ідеальних пар, стосункам яким не можна не позаздрити. Цікаво, у чому ж їх секрет? Виявляється, що щасливі пари мають свої традиції та звички.

Гармонійні сімейні стосунки – це запорука щастя. Є так званий коефіцієнт щастя, за яким визначають в якій країні живуть найщасливіші люди. Так, на перших місцях – країни Заходу. Секретами щасливих стосунків полділилося видання Tochka.net.

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  • Щасливі пари роблять один одному компліменти

Не забувайте говорити коханій людині про те, яка вона чудова. Навіть представники сильної статі потрубють компліментів. Повірте, це зробить ваші стосунки по-справжньому ідеальні.

  • Щасливі пари придумують власні традиції та ритуали

Дуже важливо робити щось бажане разом і регулярно. До прикладу, ви можете відзначати кожну зарплату в улюбленому ресторані, готувати піцу 10-го числа кожного місяця або вечорами робити один одному масаж. Головне − повторюйте традиції постійно.

Проводьте час разом, робіть щось спільне
Проводьте час разом, робіть щось спільне/ Фото freepik

  • Щасливі пари завжди цілуються на прощання

Обов'язково цілуй коханого/кохану на прощання, навіть якщо ти йдеш раніше. Обійми його/її ще сонного і прошепочи, що любиш. Кожне ваше прощання повинно бути романтичним.

  • Щасливі пари часто обіймаються

Психологи рекомендують закоханим проводити побільше часу в обіймах один одного. Приділяй по 5 хвилин вранці і ввечері тактильному контакту − пригорнися якомога ближче до коханого і скажи все найважливіше. Такі звички протягом дня зміцнюють стосунки.

Обіймайтеся декілька разів на день
Обіймайтеся декілька разів на день/ Фото МедикФорум

  • Щасливі пари піклуються один про одного

Турбота є надзвичайно важливою в життя пари. Тому частіше готуйте один одному сніданки , обіди чи вечері, допомагайте з роботою, радьтеся і не забувайте цікавитися у партнера чи ситий він, чи не замерз і чи добре йому. 

  • Щасливі пари дякують один одному

Не соромтеся дякувати своєму коханому/своїй коханій за кожну дрібницю чи за турботу. Погодьтеся, він/вона стільки для тебе робить, як і ти для нього.

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  • Щасливі пари балують один одного

зауважимо, що не обов'язково робити дорогі подарунки. Балувати можна турботою та любов'ю: наприклад, якщо він приніс тобі сніданок у ліжко, постарайся здивувати його вечерею. 

Балуйте коханих
Балуйте коханих/ Фото swishschool

  • Щасливі пари роблять один одному сюрпризи щодня

Почніть з найлегшого: привчіться писати один одному милі повідомлення або відправляти свої фотографії, щоб нагадати про почуття. Можна дарувати і невеликі презенти: квіти, блокнот, флешку з улюбленими піснями, теплий шарф тощо.

  • Щасливі пари починають день разом

Постарайтеся разом снідати, приймати душ чи разом їхати на роботу. Повірте, це дуже об'єднує і зміцнює стосунки. А вдалий початок кожного дня забезпечить щасливе життя протягом багатьох років.

Починайте день разом
Починайте день разом/Фото vladtime

  • Щасливі пари завжди раді бачити один одного

Бажаємо, аби щоразу іскрилися щастям ваші обличчя, коли ви бачилися зі своєю другою половинкою. Зустрічай його/її з роботи і завжди посміхайся − цей прийом зробить вас обох щасливішими, скільки б років не було вашим стосункам. 

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Сімʼя Психологія сім'ї Стосунки
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