Хлопці часто звертають увагу на зовнішність дівчини. Однак, це не єдине, що може їх зацікавити. Насправді є кілька речей, які найбільше подобаються чоловікам.

Експерти видання Yourtango поговорили з хлопцями про симпатію до жінок. Так, вони розповіли, що коли ви зустрінете "свою" людину, то тут зовнішність не грає ніякої ролі, ви закохуєте в неї за її особливості.

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Що хлопцям насправді подобається в дівчатах

Музичний талант

Цікаво, що кілька хлопців сказали, що вони б зацікавилися дівчиною, яка вміє співати, добре грати на якомусь музичному інструменті чи була б неймовірною танцівницею. Якщо ви розбираєтеся в музиці, відвідуєте такі місця (концерти, фестивалі та музичні заходи), то це хороший спосіб, щоб привернути увагу чоловіків.

Інтелект

Всупереч поширеній думці, чоловіки не люблять нерозумних жінок. Для них важливу роль грає інтелект дівчини. Тому якщо жінка покаже, що вона розумна, це змусить багатьох хлопців зацікавитися нею і досить швидко.



Розумні дівчата привертають увагу чоловіків

Доброта

Багато чоловіків зізналися, як вони засмучені через відсутність дійсно добрих, альтруїстичних жінок на сайтах знайомств. Якщо ви не думаєте, що справжня доброта змушує чоловіків зацікавитися дівчиною, то ви дуже помиляєтеся. Вони точно звернуть свою увагу на таку людину.

Чесність

Дослідження показали, що чесність залишається постійною рисою, яку чоловіки шукають у партнері, незалежно від віку. Зрештою, яка людина захоче зустрічатися з кимось, кому вона не може довіряти? Тому чесність – одна з рис, які можуть зацікавити хлопця.

Пристрасть

Чоловіки також кажуть, що більшість з них хочуть бачити пристрасть у дівчини, але не тільки в кімнаті. Це означає, що хлопців приваблюють дівчата, які є пристрасними, але тут йде мова не про сексуальність. Це може бути пристрасть до вашої роботи або хобі – це точно підвищить шанси дівчини на стосунки.

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Гумор

Хоча багато чоловіків стверджують, що вони ненавидять жінок з почуттям гумору, насправді це не так. "Більшості хлопців подобається дівчина, яка сміється над їх жартами, а також може відповісти теж кумедну відповідь чи жарт", – зізнаються хлопці.

Дружелюбність

Також чоловікам подобаються доброзичливі і товариські жінки, з якими завжди весело, і незалежно від того, скільки їм років. Тож, дружелюбність теж привертає увагу хлопців.

Оптимізм

Люди не можуть довго бути поруч з тими, хто завжди скаржиться, засмучується або має поганий настрій. Це пригнічує. Тому хлопці зізнаються, що їм подобаються оптимістичні дівчата, які не будуть ображатися на різні дурниці.



Оптимістичні дівчата цікавлять хлопців / Фото Unsplash

Душевне тепло

Зазвичай, хлопці хочуть душевного тепла- тієї чарівної, турботливої атмосфери, яку вони отримують від люблячої людини. Це тепло має велике значення для чоловіків і навіть може бути однією з причин того, що він закохається у тебе з першого погляду.

Унікальність

Більшості хлопців не потрібна дівчина, яка повністю копіює з когось стиль і зовнішній вигляд. Індивідуальність та навіть примхи – це те, що робить людину такою, якою вона, і хлопці завжди будуть любити за це дівчину. Тому варто завжди бути собою, це привертає увагу чоловіків.