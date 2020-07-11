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Як виховати підлітка щасливим: практичні поради батькам
9 липня , 11:22 Як виховати підлітка щасливим: практичні поради батькам
Марія Бондар
5 типів близькості, які існують у здорових та міцних стосунках
8 липня , 11:31 5 типів близькості, які існують у здорових та міцних стосунках
Марія Бондар
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Як підготуватись до того, що ви скоро станете татом: корисні поради
16:18, 10 липня Як підготуватись до того, що ви скоро станете татом: корисні поради
Якою буде типова сім’я у 2050 році: неочікувані прогнози вчених
12:32, 10 липня Якою буде типова сім’я у 2050 році: неочікувані прогнози вчених
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Як взяти дитину з інтернату на вихідні, свята чи канікули: інструкція та поради
17:45, 9 липня Як взяти дитину з інтернату на вихідні, свята чи канікули: інструкція та поради
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