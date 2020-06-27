Що можуть сказати про хлопця його стосунки з мамою: цікаве пояснення

Стосунки хлопця з мамою можуть багато розповісти про нього особисто. Адже це перша людина, з якою він мав тісні та пов’язані відносини, і саме вона разом з чоловіком сформувала його цінності та світогляд.

Що можуть сказати про хлопця його стосунки з мамою

Коли ви зустрічаєтеся з хлопцем, зверніть увагу на його ставлення до своєї мами. Це допоможе вам зрозуміти, хто він як людина, та як він ставиться до інших дівчат, пише видання Yourtango.

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Вчені назвали шість прикладів динаміки відносин мами з сином, які розкажуть про хлопця набагато більше, ніж ви думаєте.

Коли він уникає маму

Якщо він весь час уникає своєї матері, і не тому, що забуває їй подзвонити, а тому, що вона створює для нього тривогу, то це означає, що хлопець – нерішучий. Адже він не може поставити її на своє місце і боїться її засмутити чи посваритися з нею.

Такий чоловік може бути трохи пасивно-агресивним, але він, швидше за все, не розірве стосунки, якщо покладатиметься на вас. Чому? Бо якщо щось в нього викликає занепокоєння, то він буде вважати вас, так би мовити, "захисницею". Але конфлікти з ним буде важко вирішувати.

Коли його мама диктує йому, що робити

Такий хлопець зазвичай не може нічого зробити або сказати без схвалення від мами, навіть якщо йому вже за сорок.

І від такого чоловіка краще втікати. Адже це людина, яка буде з вас знущатися і псувати стосунки. Так, він цінує жінку, але лише одну – свою маму.



Хлопець слухає лише свою маму / Фото Avatars

Це означає, що будь-яке важливе рішення, яке він приймає, буде залежати від того, що матір про це думає, навіть якщо ви як пара цього дуже хочете. І хоча він люблячий і відданий хлопець, але його ставлення до вас завжди буде формуватися зі слів мами.

Коли він відкрито ненавидить матір

Якщо у хлопця бурхливі стосунки з матір'ю, то це не дуже добре. Він може ненавидіти її, сваритися з нею. Але жінки до таких чоловіків тягнуться, бо вони здаються "розбитими" через стосунки з мамою.

Але насправді реальність така, що він боїться влади, яку жінка може мати над ним, тому у нього багато подружок, і чомусь жодна з них йому не підходить. Він також схильний скаржитися на свою матір і таким чином викликати співчуття до свого зруйнованого дитинства.

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Коли він боїться розчарувати маму

Такий чоловік близький до своєї мами, але вона не диктує йому, що робити. Натомість у нього є сильний страх, що він її розчарує, тому хлопець може таємно щось робити, бо боїться, що в іншому випадку мама не схвалить його дії.

Він, як правило, хитрий чоловік і завжди готовий ризикувати та часто досягає в цьому успіху. Проте у стосунках все буде не завжди добре. Адже такий хлопець буде погоджуватися з вами, щоб ви були задоволені, але насправді він робитиме все так, як і хотів спершу. І це багатьох дівчат дратує.

Коли він чіпляється за матір

Він з нею багато про що радиться, і хоча мама цього не вимагає, він все одно звертається за допомогою. Повірте, вона навіть буде знати про всі ваші сварки у стосунках.

Так, такий хлопець з великою повагою ставиться до жінок і хоче почути думку свого партнера, але він також незрілий і не завжди може сам щось вирішити. Тому йому потрібна сильна жінка, щоб він не залежав від інших людей.



Хлопець радиться з мамою / Фото Blizorti

Коли його мама – його найкращий друг

Якщо хлопець у дружніх стосунках зі своєю матір'ю, але може спокійно висловити свою думку при ній, то це означає, що він – впевнений у собі чоловік. Жінки його лише стимулюватимуть на певні вчинки.

Його мама, ймовірно, знає про ваші стосунки більше, ніж вам би хотілося, але вона не впливає на його рішення бути з жінкою. Він також любить романтичне партнерство і гострі відчуття у парі, тому якщо ви пасивні або не впевнені в собі, то він навряд чи вам підійде.