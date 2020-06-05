У сучасному світі дуже поширені непрохані поради і зауваження стороннім людям, у першу чергу дітям. Проте малеча по-різному реагує на зауваження від батьків та інших дорослих. До того, це може її налякати.

Часто бувають такі ситуації, коли ваша малеча спокійно грається на майданчику, а до неї підходить інша дитина та просить погратися іграшкою, проте ваше чадо відмовляє. Після цього до вашого малюка може підбігти мама чи бабуся "ображеної" дитини, щоб насварити, пише видання 4mamas.

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Що робити в цьому випадку батькам? Дитячий лікар-невролог Олександр Мірошников каже, що коли дитину сварить інший дорослий, то вона може злякатися та втратити відчуття безпеки.

Так, дорослі можуть зробити дитині чесне зауваження, якщо так склалися обставини, але кричати, вичитувати чи торкатися вашої дитини сторонній не має права.

У такому випадку батьки повинні захистити свою малечу від чужого дорослого, щоб знизити її рівень стресу. "Ви можете ввічливо привітатися з дорослим, запитайте її/його ім’я, демонструючи повагу й спокій, та з’ясувати обставини конфлікту", – додає Олександр.



Не дозволяйте стороннім вичитувати вашу дитину / Фото Pinterest

Якщо виявилося, що ваша малеча справді порушила особисті кордони іншої дитини (штовхнула її, відібрала іграшку тощо), то вибачтеся за малечу, але не сваріть її у присутності інших. А вже вдома обговоріть з дитиною цю ситуацію, щоб вона зрозуміти, що вчинила некрасиво.

Натомість, за словами дитячої психологині Ольги Щедрінської, якщо зауваження несправедливі, то варто сказати дитині, що всі люди різні, і те, що подобається одним, може не сподобатися іншим.

"Чи є сенс щось обговорювати і стороннім, який зробив зауваження? Це навряд чи принесе якусь користь вам або дитині. Той, хто зробив зауваження, часто роздратований, готовий до суперечки. Чи вам це потрібно? Якщо ж ви відчуваєте потребу прилюдно захистити дитину, то зробіть це, але коректно", – додає психологиня.