Що робити, якщо колишній хоче повернутися до вас після розриву

Часто попередній партнер може зателефонувати чи написати СМС, аби сказати, що сумує за вами. Особливо це заплутує, якщо ви ще маєте до цієї людини якісь почуття. Але спочатку варто розібратися, що це означає і вже потім вирішити, чи варто повертатися до колишнього після розриву.

Після дзвінка чи повідомлення від колишнього ви можете задаватися питаннями "Він сумує, бо хоче знову зійтися?", "Він все ще любить мене?", "Чи він просто хоче інтимної близькості?" тощо, передає видання Yourtango.

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Колишній може надсилати СМС або дзвонити, але не робити справжніх спроб зійтися або поговорити про те, що між вами сталося.

Що це означає? Колишній може сумувати за вашою компанією, сексом з вами чи іншими взаємними речами. Однак, це не означає, що він сумує за вами як за партнером або що він справді хоче знову бути з вами. Почувши "Я сумую за тобою" або подібну фразу, будьте скептично настроєні. Не дозволяйте власним емоціям вести вас тим самим шляхом, який ви пройшли. Ви вже знаєте, що це тупикова вулиця.

Якщо колишній зв’язався з вами після розриву, то це може бути однієї з таких поширених причин:

Він хоче сексу з вами.

Він хоче підсилити своє его.

Він хоче дізнатися, чи маєш ти нового партнера.

Він не хоче бути самотнім.

Він хоче тримати тебе навколо себе, якщо в нього не буде інших варіантів.

Що робити, коли колишній хоче повернутися після розриву

Подумайте про свого колишнього та ваші стосунки логічно та раціонально. Хіба не дивно, що він дзвонить чи пише, не докладаючи ніяких реальних зусиль? Тож ось кілька порад, що вам робити в такій ситуації.

Дотримуйтесь меж

Така поведінка є неповажною та егоїстичною, залежно від того, як закінчилися ваші стосунки. Якщо цей розрив "розбив вам серце", то дзвінки і СМС від нього не повинні розглядатися як жест доброї волі. Не ведіться на це, він того не вартий.

Не зупиняйте своє життя

Якщо потрібно, то продовжуйте сумувати за втратою відносин, але не повертайтеся назад і не зупиняйте своє життя. Йдіть далі, розвивайтеся, адже ви вже почали жити без нього.

Будьте прямолінійні

Робіть те, що вам найбільше цікаво. Будьте чесні з самою собою щодо ймовірного наслідку, якщо ви дозволите цій людині повернутися у своє життя. Не дозволяйте йому "грати з вашим серцем".

Будьте прямолінійні щодо того, що ви хочете. Чудово сказати щось на кшталт: «Не кажи мені, що сумуєш, якщо ти насправді не хочеш бути разом".

Можна взагалі не реагувати

Згадайте реальність стосунків, які закінчилися, а не лише фантазуйте, що буде далі. Адже коли стосунки закінчуються, ми схильні ідеалізувати іншу людину і забуваємо негативні речі про неї.