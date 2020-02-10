Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики

Перед тим, як придбати принтер, потрібно звернути увагу на багато різних факторів. Одним із таких є тип друкуючих головок, адже саме від їх типу залежить і складність обслуговування пристрою.

Для початку розберемося, що таке взагалі друкуючі головки і яка їх роль в принтері.

Друкуюча головка (ДГ) – один з найбільш технічно складних елементів струменевого принтера або багатофункціональних пристроїв і, по суті, головна його діюча деталь. ДГ відповідає за розпорошення чорнила на поверхню носія, тому її характеристики і особливості безпосередньо впливають на якість друку.

Замість головок з голками (така конструкція притаманна старішим зразкам принтерів) в струменевих принтерах використовується матриця, яка друкує рідкими барвниками.

Картриджі з барвниками бувають з вбудованою друкуючою головкою або ж в яких друкуюча матриця є деталлю принтера, а змінні картриджі містять тільки барвник.

Типи друкуючих головок

Друкуючі головки струменевих принтерів створюються з використанням наступних типів подачі барвника:

Подача на вимогу (Drop-on-demand) – подача фарби з сопла друкуючої головки відбувається тільки тоді, коли барвник дійсно треба нанести на відповідну область паперу. Саме цей спосіб подачі фарби і набув найширшого поширення в сучасних струменевих принтерах.

На даний момент існує дві технічні реалізації даного способу подачі фарби:

П'єзоелектрична (Piezoelectric Ink Jet) – над соплом розташований п'єзокристал з діафрагмою. Коли на п'єзоелемент подається електричний струм, він згинається і тягне за собою діафрагму: таким чином формується крапля, яка згодом виштовхується на папір.

Технологія дає змогу змінювати розмір краплі, що може призвести до нижчої якості друку, ніж у термоструменевого способу.

Термічна (Thermal Ink Jet), також популярна назва BubbleJet. Принцип такого друку розробила компанія Canon в кінця 1970 років. У соплі розташований мікроскопічний нагрівальний елемент, який при проходженні електричного струму миттєво нагрівається до температури близько 500 градусів, при нагріванні в чорнилі утворюються газові бульбашки, які виштовхують краплі рідини з сопла на папір.

У 1981 році технологію представили ​​на виставці Canon Grand Fair. У 1985 році з'явилася перша комерційна модель монохромного принтера – Canon BJ-80. У 1988 році з'явився перший кольоровий принтер - BJC-440 формату A2, з роздільною здатністю 400 dpi.

Характеристики друкуючих головок

Також важливо звернути увагу на основні характеристики друкуючих голівок, зокрема:

Кількість кольорів – глобальна характеристика не тільки головки, а й принтера загалом. Вона визначає кількість доступних для друку відтінків. У сучасних принтерах варіюється від 4 до 12 (хоча бувають і чорно-білі принтери з одним кольором).

– глобальна характеристика не тільки головки, а й принтера загалом. Вона визначає кількість доступних для друку відтінків. У сучасних принтерах варіюється від 4 до 12 (хоча бувають і чорно-білі принтери з одним кольором). Розмір чорнильних крапель – обсяг фарби в одній краплі, що випускається з сопла. Варіюється в широких межах приблизно від 1 пл і впливає на роздільну здатність друку. У багатьох сучасних принтерах дюзи (сопла) в друкуючих головках мають змінні розміри.

– обсяг фарби в одній краплі, що випускається з сопла. Варіюється в широких межах приблизно від 1 пл і впливає на роздільну здатність друку. У багатьох сучасних принтерах дюзи (сопла) в друкуючих головках мають змінні розміри. Роздільна здатність друку – одна з головних характеристик принтера, яка вимірюється в кількості точок (чорнильних крапель, по суті) на дюйм (Dots per inch, DPI). Чим вище значення характеристики, тим менш зерниста виходить картинка. На роздільну здатність впливають кількість сопел ДГ і розмір краплі.

Примітка: варто також відрізняти DPI від показника PPI (pixels per inch, піксель на дюйм), який відображає якість вихідної комп'ютерної картинки, і до характеристик ДГ ніяк не відноситься.

Який принтер обрати

З огляду на те, що компанія Canon один із найдосвідченіших виробників принтерів, то пристрій саме цієї компанії може стати для вас надійним "помічником". Зокрема, компанія потурбувалася про комфорт своїх користувачів і принтери Canon отримали чималий ресурс друкуючої головки. Приміром, в принтерах Canon Pixma G6040 цей ресурс 50 000 сторінок. Для порівняння, конкуренти компанії можуть запропонувати ресурс лише в 40 000 сторінок.

Окрім того, заміна друкуючої головки не складна і її можна провести самостійно. Це, зокрема, також зекономить ваші кошти. Проте за можливості варто звернутися до кваліфікованих спеціалістів, аби ваш пристрій продовжував вас тішити своєю роботою.

Як ми згадували вище, друкуюча головка неабияк впливає на якість готової картинки. Інженерам компанії Canon вдалося реалізувати всі передові рішення у своїх пристроях. Зображення, які виходять з-під друкуючої головки принтерів Canon дійсно якісні та насичені. До того ж, такі принтері дуже прості в обслуговуванні. Вам не потрібно на них витрачати багато часу та коштів.