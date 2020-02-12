Сім способів, які допоможуть зберегти здоров'я дитини: поради експертів

Коли мова йде про довге і здорове життя, то варто брати приклад у кращих – японців. Адже як показують дослідження, саме ця нація має найдовшу тривалість життя. У чому їх секрети? Світові експерти, лікарі та дієтологи поділилися практичними способами для батьків, які допоможуть зберегти здоров'я вашої дитини.

Про це стало відомо з результатів всесвітнього дослідження охорони здоров’я у 2011 році, опублікованому в журналі The Lancet.

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Виявилося, що японці мають найдовше та найздоровіше життя у світі. Навіть дитяче ожиріння та частота захворюваності на діабет зростають у всьому світі, лише в Японії вони набагато нижчі. Поради лікарів дізнавалося видання The Healthy.

Як зберегти здоров'я дитини

Зробіть страви більш ситними

Харчування в японському стилі є дуже ефективним, оскільки воно одночасно робить ситим та і забезпечує поживні речовини. Адже коли ви маєте необхідні речовини в організмі, ви не будете переїдати.

Лікарі рекомендують батькам змінити звичні харчові звички сім'ї в більш здоровому напрямку. Зокрема, подавайте більше продуктів на рослинній основі – фруктів, овочів, квасолі, риби, і менше їжі з додаванням цукру та солі.

Це допоможе мінімізувати ризики ожиріння та безлічі захворювань, які воно викликає, та збільшить ймовірність довгого та здорового життя. Один секрет: основою стравою в Японії за замовчуванням є рис, а не хліб чи макарони. Він має меншу калорійність та є доволі ситним.



У Японії діти мають ситно поїсти / Фото boamente

Деякі обмеження в їжі

Заохочуйте дитину насолоджуватися інколи смаколиками чи закусками, але в належних кількостях. Зокрема, в Японії батьки роблять це набагато рідше, ніж у Європі.

До того ж, дієтологи наголошують на важливості спільної вечері. Навіть коли ви зайняті, встановіть конкретний час прийому їжі, щоб ви могли поїсти разом із дитиною хоча б один раз на день.

Заохочуйте дитину куштувати нові продукти

Деяка їжа починає подобатися дитині лише з часом.Але батьки можуть обережно спрямовувати їх на здоровіші продукти, даючи малечі великий вибір і показуючи свій приклад.

Чим раніше і ширше дитина матиме досвід з відбором нових здорових продуктів, тим здоровішим стане її раціон. Тож продовжуйте пропонувати діткам нові продукти, невеликі "пробні" зразки і без примушення. Навіть у Японії говорять "нова їжа продовжує життя".

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Для дітей обирайте менші тарілки

На сьогодні більшість із нас знає, що середні розміри порційних страв у ресторані надзвичайно великі, тому ми переїдаємо майже весь час. Як можна нормалізувати порції? Просто подавайте страви на менших тарілках.

Така ідея використовувати менші тарілки набирає обертів у різних дослідницьких організаціях щодо дієтичного харчування. Вчені наголошують, що діти, як правило, не просять величезні порції, тож давайте їм менші тарілки і не скупіться на фрукти та овочі.



Давайте дітям більше фруктів / Фото Unsplash

Зробіть фізичну активність невід'ємною частиною життя

Важко відштовхувати дітей від відеоігор та смартфонів, але їм справді потрібно мінімум 60 хвилин фізичної активності в день. Порада – зробіть це весело. Спробуйте разом ходити в школу чи влаштовуйте змагання вдома. Дослідники встановили, що Японія має надзвичайно високий показник (98,3 відсотка) дітей, які ходять або їздять на велосипеді до школи, порівняно з іншими країнами.

Зазначимо, що належний рівень фізичної активності для 5–17-річних дітей сприяє розвитку здорових кісток, м’язів та суглобів, а також здорової серцево-судинної системи, координації та контролю руху. Адже діти завжди рухаються, бігають та стрибають, а тому краще працюють, щасливіші та зосередженіші. Фізична активність допомагає дітям бути здоровішими та жити довше.

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Майте сімейний спосіб життя

Створіть домашнє середовище, яке підтримує здорову їжу та спосіб життя. Їжте сімейні страви разом регулярно. Практикуйте здорове, смачне приготування їжі та залучайте дітей допомагати в цьому.

Дослідження показують, що залучення дітей до приготування здорового та збалансованого харчування може бути цінною стратегією втручання для покращення їх харчування. Це мета, до якої варто прагнути.

Не соромтеся бути головою сім'ї

Деяким батькам незручно впливати на свою дитину, але коли справа стосується звичок харчування та способу життя до ваших дітей, то ви маєте це зробити. Будьте наполегливі, але не нав'язливі та не обмежуйте. Ви маєте підтримувати, а не карати.