Сімейний бізнес: як знайти баланс між сімейними та робочими відносинами

Часто робочі труднощі позначаються на сімейному житті, а конфлікти, які виникають у сім'ї, знаходять відображення на робочому процесі. Проте для процвітання компанії важливо дотримуватися балансу. Тому потрібно чітко вибудувати політику управління бізнесом, щоб не постраждав сам бізнес або сімейні відносини.

Власним досвідом про ведення бізнесу з родиною поділилася у коментарях "Сім'ї 24" керівниця благодійного фонду "Клуб Дивосвіт" Оксана Тюпа. Жінка наголосила, що вона з сестрою запустила проєкт Advertising School 8 років тому, а зараз з чоловіком разом розвиває три стартапи.

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За її словами, досвід ведення сімейного бізнесу позитивний, але головне тут – розділити окремо статуси бізнесовий і особистий.

"Часто наші перемовини з сестрою чи чоловіком починалися з фрази "я звертаюсь до тебе, як до партнера". До того ж, на початку співпраці ми підписуємо між собою "поняттєвий договір", де домовляємось, за яких умов розриватимемо ділові стосунки, в за яких – будемо долучати інвестора, або продавати долю", – сказала Оксана Тюпа.

Вона також запевнила, що вони фіксують список обов’язків і штрафні санкції у випадку, якщо хтось уникає своїх обов’язків.

Як знайти баланс між сімейними та робочими відносинами

Бачення

Обговоріть з партнером особисті і професійні цілі й регулярно переглядайте їх. Адже саме відсутність домовленостей і взаємної підтримки між подружжям може зруйнувати всі життєві стратегії. Чітко пояснюйте, яку саме підтримку ви хочете отримати, передає видання K.Fund.

Активне слухання

Найбільш поширеною скаргою є те, що партнери не відчувають, що їх почули. Тому запровадьте регулярні "сеанси слухання" (найкраще – щомісяця), де ви будете віч-на-віч, зосереджено, мовчки слухати все, що хоче висловити ваш партнер і навпаки. Потім повторіть те, що почули.



Говоріть з партнером про проблеми чи свою оцінку проєкту / Фото Gazeta.ua

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