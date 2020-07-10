За період від 1 січня до 8 липня дані показують, що українські пари в пять разів частіше брали шлюб, ніж подавали на розлучення.

Про це пише пресслужба Міністерства юстиції України на своїй сторінці у фейсбук.

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За даними Мін’юсту, за перше півріччя 2020 року було зареєстровано 65 624 шлюбів. Натомість лише 12 988 пар розірвали шлюби.

"Шлюбів у п'ять разів більше, ніж розлучень зареєстрували наші органи державної реєстрації актів цивільного стану від 1 січня до 8 липня цього року", – йдеться в повідомленні.



Додамо, що лише за перших три тижні карантину в Україні близько 4,5 тисячі пар одружилися, а розірвали шлюб за цей же період – близько 1,5 тисячі.

Окрім того, раніше Міністерство юстиції України надало перелік найпоширеніших імен дітей за 2020 рік в кожній області. Так, найпопулярнішими іменами стали Софія та Артем. Дані по всіх областях – читайте тут.