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Як виховати підлітка щасливим: практичні поради батькам
9 липня , 11:22 Як виховати підлітка щасливим: практичні поради батькам
Марія Бондар
5 типів близькості, які існують у здорових та міцних стосунках
8 липня , 11:31 5 типів близькості, які існують у здорових та міцних стосунках
Марія Бондар
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Як взяти дитину з інтернату на вихідні, свята чи канікули: інструкція та поради
17:45, 9 липня Як взяти дитину з інтернату на вихідні, свята чи канікули: інструкція та поради
Що позитивного отримали пари від карантину: 7 факторів
13:23, 9 липня Що позитивного отримали пари від карантину: 7 факторів
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День родини 2020: історія та ідеї для свята
12:07, 8 липня День родини 2020: історія та ідеї для свята
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