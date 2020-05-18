Слухайте та дякуйте один одному: 6 секретів сімейних стосунків, які надовго збережуть кохання

Сімейне життя не завжди складається легко, адже потребує сприятливого психологічного клімату. Психологи кажуть, що запорукою щасливих відносин у сім’ї є довіра, вміння чути партнера і йти на компроміси.

Тому видання Сім’я і дім підготувало поради, які допоможуть парі надовго зберегти кохання та подолати всі життєві труднощі.

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Навчіться слухати один одного

Доволі часто, аби розв’язати сімейні проблеми, потрібно просто навчитися слухати один одного. Роблячи це, ви одразу побачите, наскільки для вашого партнера є цінною ваша увага до нього.

Також намагайтеся прислухатися до себе в момент сварки. До прикладу, наберіться терпіння і просто "подумки втечіть кудись" – хай партнер виговориться до кінця. Тоді проблеми не будуть "застрявати" в головах та швидко вирішуватимуться.

Дякуйте частіше

Як часто ви щиро дякуєте своїй дружині/чоловікові за важку хатню роботу чи допомогу у справах? В ідеалі ви повинні ставитися до свого партнера як до найкращого друга.

Ось приклад для чоловіків: якщо ваш друг прийде до вас додому, прибере будинок, приготує вам обід – якою буде ваша реакція? Ви точно почнете щиро дякувати. То хіба ваша дружина, роблячи те саме, не заслуговує на вашу подяку? Ваше звичайне "спасибі" за її щоденну працю здатне змінити на краще ваше сімейне життя.



Дякуйте своїм коханим частіше / Фото Unsplash

Ніколи не сприймайте свого партнера по життю як належне

Найбільшого щастя людям приносить усвідомлення того, що їх цінують та поважають. Згадайте про те, які чудові почуття ви переживали, вперше побачивши свою майбутню половинку. Ви висловлювали компліменти, знаки уваги, подарунки тощо. І вам ніколи не спадало на думку ставитися до свого обранця як до чогось належного. Тож, продовжуйте це робити і в шлюбі.

Не уникайте можливості сказати "Я тебе кохаю"

Ці слова дуже прості, але багато партнерів намагаються не говорити їх. Проте даремно. Адже фраза “Я люблю тебе” нагадує кожному з нас про те, що ми не самотні, що про нас турбуються. Це підвищує самооцінку вашої другої половинки, а тому і вам від цього стає краще! Тож, не соромтеся своїх почуттів і частіше кажіть, що кохаєте.

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Не дозволяйте фінансовим проблемам пригнічувати вас

Від того, як ви дивитеся на проблему нестачі грошей, залежить якість вашого сімейного життя. Так, часом хочеться пожалітися на те, як мало в сім’ї грошей. Але чи не краще піти й дістати задоволення від тих грошей, які є?

Постійно мріючи про краще життя, люди забувають про ті радощі, які могли б дозволити собі просто зараз. Тож вирішіть, ви хочете страждати від неможливого чи радіти сьогоденню. Це зовсім не означає, що не потрібно прагнути більшого й кращого. Але поки ви просуваєтеся до здійснення мрії, не забувайте знаходити задоволення навіть у дрібницях кожного дня.

Починайте і завершуйте день з любов'ю

"Почніть день з любові" – означає, прокинувшись зранку, сказати чи показати другій половинці свою любов. Протягом кожного дня робіть так, щоб всі ваші дії ґрунтувалися на рішенні бути люблячим, терплячим, добрим та ніжним. І не забувайте присвятити останні години дня своїм близьким.