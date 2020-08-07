Нерідко буває, що діти випрошують у батьків собачку. Втім дорослі також задумуються над таким серйозним кроком завести домашнього улюбленця. Тоді постає ряд питань: як підготувати дитину до появи собаки та коли найкраще її заводити, якщо є діти.

Собаку вважають ідеальним парнером для дитини, адже саме з домашнім улюбленцем дитина відчуває турботу, дружбу, відповідальність. Втім це стосується вже доросліших дітей.

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Якщо ваша дитина ще зовсім маленька, то не вийняток, що собаку вона може потягнути за хвіст, наступити на лапи, засовувати очі в пальці. Все це може призвести до неприємних випадків, пише Мамоведія.

Урок відповідальності для дітей

Поява чотирилапого друга в будинку може неабияк навчити дитину відповідальності. Якщо ваше чадо буде тісно контактувати з собакою, то в нього виробиться відповідальність до того, аби налити домашньому улюбленцю води в миску, дати їсти чи навіть прогулятися з ним, жертвуючи улюбленим мультфільмом.

Така форма турботи є чудовою формою навчання для дитини, яку вона пронесе з собою через все життя.

Новий член сім’ї

Щоб тварина не сприймалася як об'єкт, краще не пов'язувати появу улюбленця з такою подією, як Новий Рік або день народження, а готувати появу нового члена сім'ї, створюючи трохи очікування та інтересу, розповідаючи дитині, як зміниться життя сім'ї після появи собаки.



Собака стає для дитини найкращим другом / Dreamstime

Собака з’явилася в сім’ї до появи дитини: що робити

Поява нового члена сім’ї тягне собою ряд певних змін. Батьки починають більше часу приділяти дитині, натомість вільного часу для собаки стає все менше. Щоб правильно організувати цей процес, подбайте про те, щоб родичі, друзі чи няні допомагали вам поєднувати ці два важливі процеси.

Якщо ви вирішили, що собака не повинна мати доступу в кімнату дитини, розмістіть огорожу заздалегідь і таким чином, щоб поява дитини не асоціювалося з цією забороною.

Дружба між собакою та дітьми

Собаки та діти – це чудовий симбіоз, адже якщо дитина одна в сім’ї, то чотирилапий друг допомагає їй подалити самотність. Собака може стати хорошою опорою для подолання найбільш болючих моментів дитинства та юності. За дослідженнями науковців, всього лише пів години перебування з собаком значно покращують настрій.

Собака – компаньйон для гри і фізичного здоров’я

Серед переваг собаки в сім'ї є те, що вона зобов'язує всіх бігати за нею через її грайливу натуру і постійну потребу в русі. Ігри, прогулянки і погоні з собакою можуть цілком замінити тренажерний зал і вправи для фізичної активності всієї родини, під час поїздок і недільних прогулянок.

Дайте собаці право вибору

Тут треба розуміти, що в собак, як і у всіх живих істот, є свої потреби. Будуть випадки, коли собака не захоче гратися з вашою дитиною. Якщо вона не хоче грати ні в які ігри, то важливо дати їй піти та забезпечити для неї затишне місце в будинку, де ніхто не буде її турбувати.

Це буде гарним уроком для дитини, яка усвідомить, що не треба нав’язувати свою присутність тварині.