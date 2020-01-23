США вводять обмеження на видачу віз вагітним жінкам

Сполучені штати Америки посилюють правила видачі віз вагітним жінкам з п’ятниці, 24 січня, аби обмежити "пологовий туризм". Влада США вважає, що жінки приїздять народжувати до США, щоб їхні діти могли мати бажаний американський паспорт.

На думку консульських працівників, вагітні жінки прибувають до США в основному для того, щоб народити, передає видання AP.

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Тож тепер вони будуть розглядатися як інші іноземці, що прибувають в США для медичного лікування. Вони матимуть довести, що їдуть на лікування і у них є гроші, щоб заплатити за це.

Адміністрація Трампа обмежує всі форми імміграції, особливо владу турбує питання про громадянство за правом народження, адже кожен, хто народився в США, вважається громадянином, згідно з Конституцією. Дональд Трамп виступав проти цієї практики і ще раніше погрожував покінчити з нею.

Практика приїзду в США для пологів – легальна, але є випадки, коли влада заарештовує так званих операторів агентств з "пологового туризму" за шахрайство з візами або ухилення від сплати податків.

Зазначимо, що немає точних даних про те, скільки іноземних жінок їздить до США спеціально для народження дитини. Центр імміграційних досліджень підрахував, що в 2012 році близько 36 000 жінок, які народили в США, потім покинули країну.