Тато з США платить своєму синові 1 долар за кожну прочитану книгу. Відомо, що хлопчик так вже заробив близько 120 доларів. Проте в соцмережі не всі батьки в захваті від цієї ідеї.

Тато Девід Вудленд почав дискусію в Інтернеті після того, як він написав, що платить своєму старшому синові за читання книг, передає Bored Panda.

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Так, чоловік дає своєму синові 1 долар за кожну прочитану книгу і вважає, що це чудова інвестиція. Водночас самому хлопчикові це теж подобається.

Проте пост Девіда привернув багато уваги в соцмережі. Він отримав майже півмільйона лайків в твіттері, але не всі користувачі інтернету розділяють те, чи правильно робить тато. Деякі люди повністю підтримують Девіда і вважають, що це хороший спосіб розвинути у його сина позитивні звички, а інші більш критично ставляються до цієї ідеї.

We pay my oldest $1 every time he reads a book. We’re talking 160 page chapter books.



I’m out $120 this year and he thinks he’s ripping me off. Best investment ever. — David Woodland (@DavidSven) July 17, 2020



"Дехто вважає, що якщо ви винагороджуєте малечу за деякі завдання, то вони стають тими справами, якими дитина ніколи не зможе насолодитися. Але що стосується мого сина, я не турбуюся про його задоволення від читання. Його словниковий запас зараз вражає", – пояснив Девід.

Тато зізнався, що його син іноді шокує батьків тим, наскільки він розумний і уважний. І хоча хлопець вже не потребує, аби батьки платили за те, що він читає книги, вони продовжують це робити, бо це всього лише долар.



"Він не отримує фінансової допомоги, тому це, мабуть, єдиний спосіб заробити гроші самостійно, коли йому 8 років. Він любить економити свої гроші і пишається тим, скільки він накопичує", – додав Девід.

Тато додав, що він буде продовжувати платити своєму синові, щоб той читав постійно. "Якщо ставка залишиться всього 1 долар, я б жертвував стільки все життя. Поки інші витрачають 150 тисяч доларів США на освіту, яку могли отримати, заплативши 1,5 долара за запізнення в бібліотеці", – зауважив він.

Тож, деякі люди досі сперечаються за правильність такого підходу, але Девід відмовлятися від цього не хоче.