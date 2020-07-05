Чоловік, який близько року служив в армії США, вирішив зробити сюрприз своїх дітям, неочікувано повернувшись додому. Його сім’я в цей час була на фотосесії, яку організувала дружина, тож неймовірну реакцію рідних зафіксували на світлинах і це залишиться чудовим спогадом для них.

Мама Крістін Маккензі спланувала фотосесію з дітьми завдяки своїй подрузі- фотографу Ханні Санчес на військово-повітряній базі MacDill, пише PopSugar.

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Натомість голова сім’ї Саймон вирішив здивувати дітей та тихо підійшов ззаду, поки їх фотографували. Це було бездоганно. На світлинах видно, як діти повернулися і не очікували побачити тата. Тож, малеча почала посміхатися та обіймати його.

"Діти були без батька рік, але їм було складно, навіть незважаючи на те, що ми його бачили один раз на місяць-два. Але його повернення додому на два місяці раніше було великим подарунком для наших сердець", – розповіла Крістін.

Коли тато підійшов, його дружина не змогла стримати сльози, а діти були просто приголомшені. "Я знала, що він збирається підійти до нас, і я повинна була тримати дітей, дивлячись на фотографа, поки він ішов", – зізнається мама.

Цікаво, що коли тато підійшов і гукнув дітей, вони повернулися і подивилися на нього, але не відреагували одразу. Їм потрібно було кілька секунд, щоб прийти в себе. Потім, за словами Крістін, були сльози і крики радості.

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Зазначимо, що Саймон Маккензі переїхав з Вашингтона в місто Тампу в 2018 році. Крістін та діти приєдналися до нього у 2019 році, і вони з тих пір живуть там.

Потім чоловіка перевели в Катар, а відправитися додому він мав аж у вересні. Але через пандемію COVID-19 його звільнили зі служби раніше. Тож, після 2 тижнів обсервації чоловік вирішив здивувати рідних своїм поверненням.