Деякі батьки з радістю поділяють захоплення своїх дітей. Тому до Дня батька, який був 21 червня, одна британська школа танців запропонувала татусям, дідусям і вітчимам приєднатися до їхніх доньок під час занять балетом. І відео вийшло дуже зворушливим.

І хоча під час карантину заняття в танцювальній школі Патрісії Віл проходять в онлайн-режимі, це не зіпсувало ідею зробити танцювальний день для батьків. Так, викладачка школи Келлі Клері опублікувала відео у фейсбуці, на яких чоловіки взяти участь в репетиції балету своїх дітей.

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На милих роликах татусі спочатку розминаються та розбираються у танцювальних рухах та вчаться танцювати. Глядачам видно, як тяжко татусям, але головне, що вони чудово проводять час зі своїми доньками та онучками.

Келлі Клері запевняє, що за 13 років досвіду викладання танців у неї ніколи не було такого веселого і розслабленого уроку.

"Цей урок став чудовою можливістю зблизити наших учнів і їх батьків. Це був один з кращих навчальних моментів у моєму житті", – сказала вона.

Дивіться відео, як татусі танцювали з доньками балет: