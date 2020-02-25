У 73 роки продовжує керувати власною компанією: історія успіху відомої дизайнерки інтер’єру

Дизайнерка інтер'єрів 73-річна Трісія Гілд 50 років тому заснувала компанію дизайнів інтер’єру "Дизайнерська гільдія". Сьогодні її проєкти продаються у 80 країнах світу, що приносить їй понад 55 мільйонів фунтів.

За словами жінки, під час її дорослішання у світі не було журналів чи книг про дизайн інтер’єру, передає видання Daily Mall.

Читайте також! Як заробити перший мільйон: 28-річний фітнес-підприємець розповів про свій успіх

"До кінця шістдесятих років мене розчарував брак тканин та шпалер. Тож, коли я подорожувала Індією і побачила чудовий текстиль тканин, я вирішила перевезти їх до Великої Британії, щоб продавати на європейському ринку", – розповіла Трісія.

Жінка зібрала різнокольорові нитки, тканини та створила першу колекцію. "Тоді більшість салонів демонстрували тканини у однакових довгих зразках. Все було дуже сухо і важко уявити, як вони виглядали б в кімнаті. Я знала, що мушу показати людям, як це зробити красиво", – додала дизайнерка.



Дизайнерка інтер'єру Трісія Гілд / Фото pbs

Вже у 1970 році вона з чоловіком Робіном відкрила магазин, у якому створила дизайн кімнат, де були зроблені вручну тканини та шпалери, старовинна кераміка, французькі лампи з бісером та меблі з очерету.

"Це викликало неабияке потрясіння. Ми з Робіном розлучилися в 1975 році. Тоді я попросила свого брата Саймона Джеффріса, який мав досвід корпоративних фінансів, приєднатися до мене на посаді генерального директора і ми відтоді співпрацювали з багатьма модними брендами", – розповіла Трісія.

Як виглядають кімнати, які облаштувала Трісія Гілд: фото

У її дизайнерській студії все було намальовано вручну, перш ніж ці дизайни інтер’єру перенесли на комп’ютер. У 2014 році вони представили асортимент фарб. "Я люблю сміливі поєднання, але, як правило, обмежую себе чотирма кольорами в кімнаті, і завжди додаю білого штриху як простір для дихання", – сказала дизайнерка.

Сьогодні дизайнерська компанія має ще один магазин і також доступна в інтернеті. Люблячи подорожі, компанія знайшла натхнення у всіх куточках земної кулі, зокрема найбільшу пристрасть дизайнерам приносять багаті кольори Індії та індійської сарі – це нитка, яка ніколи не втрачає свого блиску.