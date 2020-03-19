У селі чи місті: як місце проживання впливає на поведінку дитини

Дослідження показують, що діти із сільських сімей, як правило, проявляють негативні емоції, зокрема гнів і розчарування, частіше, ніж діти з міста. З іншого боку, діти, народжені у великих містах, зазвичай менш метушливі і їх не засмучують обмеження, які встановлюють батьки чи вихователі.

Про це йдеться у недавньому дослідженні журналу Journal of Community Psychology, пише Medical Xpress.

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Дослідження вивчало відмінності в дитячому темпераменті, а також взаємодію американських батьків з їхніми чадами.

Дослідники визначили, що міські мами, як правило, краще розуміють, коли їхні діти чогось потребують і задовольняють їхні бажання. Це, в свою чергу, могло призвести до того, що їхні діти є спокійнішими і менш засмучуються.

Натомість сільські мами повідомляли про частіші вираження негативних емоцій у своїх немовлят, особливо, коли вони зазнавали неприємностей через обмеження.

На відміну від минулих досліджень, які розглядали вплив життя в міському та сільському середовищі на дітей старшого віку, дослідники спеціально зосереджувалися на немовлятах.