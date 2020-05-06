Українська сім'я виготовляє незвичні смаки меду та смаколиків: захоплива історія

Сім'я переселенців Олексій та Анастасія Конюш започаткували бізнес, який вражає багатьох українців. Однак для цього у них було багато перешкод та важких моментів. Зокрема, їм довелось перевозити вцілілі вулики з окупованої Луганщини на мирну територію, аби продовжити сімейну справу.

Про те, як українській сім'ї вдалося започаткувати бізнес "Конюшина", який виготовляє незвичні смаки меду – в ефірі 24 каналу розповів власник бренду Олексій Конюш.

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Як сім'я вирішила започаткувати бізнес

Олексій та Анастасія Конюші жили у Луганську. Одразу після початку війни на Донбасі пара вирішила на кілька місяців поїхати на мирну територію. Думали, що все швидко мине і вони повернуться. Однак цього не сталось.



Олексій та Анастасія Конюші / Фото theukrainians.org

Деякі вулики Олексія у Луганську вщент побили снаряди. Ті, які вціліли – відправили на мирну територію. Врятувати вдалось 30 сімей бджіл. Пара переїхала у село Стовбина Долина, що на Полтавщині. Там люди їх зустріли радо та намагались завжди допомагати. Згодом у пари народилась донечка.



Анастасія Конюш з донечкою / Фото theukrainians.org

Коли Олексій та Анастасія Конюші зрозуміли, що хочуть започаткувати бізнес – переїхали ближче до Києва. Однак чоловік запевнив, що пасічником він є з дитинства.

Шлях розпочався з самого народження, я народився у сім'ї бджолярів. Батьки в 16 років мені подарували пасіку, у якій було 20 сімей. Відтоді можна офіційно вважати мене пасічником. Вбирав знання і любов до бджоли з самого народження,

– сказав Олексій Конюш.

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Бджолярство під час пандемії

Олексій конюш зазначив, що важкі моменти у роботі з бджолами є завжди. До прикладу, такі:

різка зміна клімату;

насиченість агрохімії у повітрі;

масова загибель бджіл на території України.

"Це найбільша проблема у пасічників і взагалі в цій сфері", – розповів Конюш.



Сім'я започаткувала бренд "Конюшина" / Фото theukrainians.org

Під час пандемії COVID-19, за словами пари, вони просто змінили платформу для продажів.

"Формат дії людей змінився. Якщо раніше в нас стаціонарні точки продавали мед, кав'ярні, то зараз це все закрито і люди перейшли в онлайн. В принципі, онлайн-режим частково закрив ті прорахунки, які стались під час пандемії. Онлайн – зараз топ", – поділився чоловік.

Виробництво оригінальних смаків меду

Сім'я виготовляє незвичні смаки меду. До прикладу:

кокос і мигдаль;

шоколад і фундук;

полуниця і ваніль;

лимон та імбир;

вишня та перець чилі.

Найбільше покупців дивує "крем-мед". Його виготовляють у спеціальному обладнанні.



Крем-мед бренду "Конюшина" / Фото theukrainians.org

"Класичний мед завантажується в спеціальну посудину, де протягом кількох діб вимішується до кремової консистенції. Потім туди добавляються ягоди та спеції і ще раз вимішується", – пояснив Конюш.

Смаки розробляли самостійно у сімейному колі різними дегустаціями та методами. Пізніше вже підключили технологів,

– розповів підприємець.

Він додав, що не завжди виходить зробити оригінальний смак. "До прикладу, ми завжди хочемо "всунути" всюди м'яту. Хочемо, щоб з'явився м'ятний смак. Як би не пробували – завжди виходить надто сильна сухість – м'ята з медом "не дружить", – сказав Конюш.

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Секрет вдалого бізнесу від сім'ї Конюшів

За словами Олексія Конюша, найбільша мудрість – "немає нічого неможливого". Як ствердив чоловік, все, чого дуже сильно хоче людина – цього можна досягнути.



Сімейний бізнес Олексія та Анастасії Конюшів / Фото theukrainians.org

"Не зупинятися, рухатися лише вперед – це я хочу побажати всьому малому і середньому бізнесу нашої країни", – зазначив Олексій Конюш.

Він також поділився, що старається ніколи не опускати руки. Якщо є важкі моменти – йде на пасіку до бджіл.

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