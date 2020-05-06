Українська сім'я виготовляє незвичні смаки меду та смаколиків: захоплива історія
Сім'я переселенців Олексій та Анастасія Конюш започаткували бізнес, який вражає багатьох українців. Однак для цього у них було багато перешкод та важких моментів. Зокрема, їм довелось перевозити вцілілі вулики з окупованої Луганщини на мирну територію, аби продовжити сімейну справу.
Про те, як українській сім'ї вдалося започаткувати бізнес "Конюшина", який виготовляє незвичні смаки меду – в ефірі 24 каналу розповів власник бренду Олексій Конюш.
Читайте також Українець, який здійснив переворот у світовому бджільництві: цікава історія
Як сім'я вирішила започаткувати бізнес
Олексій та Анастасія Конюші жили у Луганську. Одразу після початку війни на Донбасі пара вирішила на кілька місяців поїхати на мирну територію. Думали, що все швидко мине і вони повернуться. Однак цього не сталось.
Олексій та Анастасія Конюші / Фото theukrainians.org
Деякі вулики Олексія у Луганську вщент побили снаряди. Ті, які вціліли – відправили на мирну територію. Врятувати вдалось 30 сімей бджіл. Пара переїхала у село Стовбина Долина, що на Полтавщині. Там люди їх зустріли радо та намагались завжди допомагати. Згодом у пари народилась донечка.
Анастасія Конюш з донечкою / Фото theukrainians.org
Коли Олексій та Анастасія Конюші зрозуміли, що хочуть започаткувати бізнес – переїхали ближче до Києва. Однак чоловік запевнив, що пасічником він є з дитинства.
Шлях розпочався з самого народження, я народився у сім'ї бджолярів. Батьки в 16 років мені подарували пасіку, у якій було 20 сімей. Відтоді можна офіційно вважати мене пасічником. Вбирав знання і любов до бджоли з самого народження,
– сказав Олексій Конюш.
Цікаво Ті люди, які називали мене "пасічником" – нездари, – Ющенко
Бджолярство під час пандемії
Олексій конюш зазначив, що важкі моменти у роботі з бджолами є завжди. До прикладу, такі:
- різка зміна клімату;
- насиченість агрохімії у повітрі;
- масова загибель бджіл на території України.
"Це найбільша проблема у пасічників і взагалі в цій сфері", – розповів Конюш.
Сім'я започаткувала бренд "Конюшина" / Фото theukrainians.org
Під час пандемії COVID-19, за словами пари, вони просто змінили платформу для продажів.
"Формат дії людей змінився. Якщо раніше в нас стаціонарні точки продавали мед, кав'ярні, то зараз це все закрито і люди перейшли в онлайн. В принципі, онлайн-режим частково закрив ті прорахунки, які стались під час пандемії. Онлайн – зараз топ", – поділився чоловік.
Виробництво оригінальних смаків меду
Сім'я виготовляє незвичні смаки меду. До прикладу:
- кокос і мигдаль;
- шоколад і фундук;
- полуниця і ваніль;
- лимон та імбир;
- вишня та перець чилі.
Найбільше покупців дивує "крем-мед". Його виготовляють у спеціальному обладнанні.
Крем-мед бренду "Конюшина" / Фото theukrainians.org
"Класичний мед завантажується в спеціальну посудину, де протягом кількох діб вимішується до кремової консистенції. Потім туди добавляються ягоди та спеції і ще раз вимішується", – пояснив Конюш.
Смаки розробляли самостійно у сімейному колі різними дегустаціями та методами. Пізніше вже підключили технологів,
– розповів підприємець.
Він додав, що не завжди виходить зробити оригінальний смак. "До прикладу, ми завжди хочемо "всунути" всюди м'яту. Хочемо, щоб з'явився м'ятний смак. Як би не пробували – завжди виходить надто сильна сухість – м'ята з медом "не дружить", – сказав Конюш.
До теми Як уряд підтримає малий бізнес на період кризи: план Мінекономіки
Секрет вдалого бізнесу від сім'ї Конюшів
За словами Олексія Конюша, найбільша мудрість – "немає нічого неможливого". Як ствердив чоловік, все, чого дуже сильно хоче людина – цього можна досягнути.
Сімейний бізнес Олексія та Анастасії Конюшів / Фото theukrainians.org
"Не зупинятися, рухатися лише вперед – це я хочу побажати всьому малому і середньому бізнесу нашої країни", – зазначив Олексій Конюш.
Він також поділився, що старається ніколи не опускати руки. Якщо є важкі моменти – йде на пасіку до бджіл.
Секрети вдалого бізнесу від власника бренду "Конюшина": відео