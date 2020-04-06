В які недоліки чоловіків часто закохуються дівчата

Не існує ідеальних людей, проте є ті, з ким справді дуже комфортно і добре. Проте деякі люди продовжують обманювати себе і вважати, що знайшли ідеал. А все тому, що вони навіть недоліки не помічають і сприймають їх за переваги.

Видання Lady.Tochka вирішило зібрати кілька недоліків чоловіків, в які зазвичай закохуються жінки, щоб нагадати, наскільки важливими є всі складові твого партнера, а не тільки його позитивні сторони.

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Недоліки чоловіків, в які закохуються дівчата

Шрами

Це вже стара думка, але вона дійсно працює: шрами, опіки та інші "відмітини", які хлопець отримав під час життєвого досвіду (можливо, навіть крадіжки яблук з сусідського саду в 7 років) – це не тільки не страшно, але і дуже сексуально для деяких дівчат.

Дурні жарти

Навіть якщо дівчина не сміється з кожного анекдоту, які хлопець зберігаєш в голові з часів "Єралашу" – це абсолютно не означає, що їй не подобається його дивне почуття гумору. Набагато гірше, якщо жартів взагалі немає. Тож, дівчина може закохатися в почуття гумору хлопця, навіть якщо воно не завжди логічне чи веселе.



Дівчина сміється з жарту хлопця / Фото Pinterest

Незграбність

Те, що хлопець постійно розливає чай на всі плоскі поверхні чи випадково розбиває свою п’яту кружку може змушувати її перетворюватися на папугу дівчину раз у раз повторювати "обережніше" і "що знову". Але це не відміняє того факту, що вона знаходить це дуже милою незграбністю і постійно посміхається у черговій ситуації.

Погана пам'ять

Так, часом може набридати нагадувати коханому про день народження сестри чи як звати нову дівчину його кращого друга. Проте, для дівчини немає нічого приємнішого, ніж усвідомлення того, що без неї хлопець ніколи б цього не згадав.

Лінь

Тут мова йде про вміння лінуватися професійно, тобто вигадувати дуже незвичайні способи походів в супермаркет, де він буде ходити годину, чи приводи повалятися в ліжку довше. Це часом набагато привабливіше надсильних старань.