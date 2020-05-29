Вчені довели, що батьки стають щасливішими після переїзду дітей

В житті кожного батька настає момент, коли дитина змушена покинути їхню домівку та піти в самостійне життя. І хоча дорослі спочатку можуть сумувати, але, як показують дослідження, згодом вони відчувають себе щасливішими.

Німецькі вчені з’ясували, що батьки більше задоволенні життям і менш схильні до депресії, коли їхні діти починають жити самостійно, передає журнал Plus O.

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А все тому, що батьки з часом покладаються на фінансову та соціальну підтримку від своїх дітей, а це зменшує стрес внаслідок виховання,

Для дослідження вчені спостерігали за 55 тисячами людей старше 50 років, які проживають у 16 європейських країнах. Їх просили оцінити власну задоволеність життям від 0 до 10.

З’ясувалося, що дорослі, чиї діти вже виросли й переїхали, вважали себе на 0,02-0,5 бала щасливішими за тих, чиї діти досі живуть із ними.

Тож, результати показують, що на відчуття щастя у літніх людей впливають загалом соціальні зв’язки. Подружжя, діти й близькі люди, з якими можна поділитися почуттями й емоціями, є основними факторами добробуту в житті літніх людей.