Часто батьки намагаються дати своїй дитині все й одразу: найкращі іграшки, веселі дні народження тощо. Але чи допоможе це виростити успішну дитину? Адже, за словами психологів, для малечі важливіше мати постійну увагу та підтримку від рідних.

Психоаналітик Ольга Школенко розповіла, від чого залежить успіх дитини, і з яких складових він формується, передає видання Освіта Нова.

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Так, експертка наголосила, що свою успішність дитина визнає сама, оскільки вона особистість, задоволена своїм життям і живе у злагоді з собою, а також самодостатня і вміє справлятися з життєвими труднощами.

Від чого залежить успіх дитини

За словами Ольги Школенко, фундамент успішності дитини закладається батьками з моменту зачаття. Адже малюк ще в утробі матері розуміє, що його чекають в цьому світі.

Після цього у перші роки життя дитини батьки повинні забезпечити емоційний контакт (при годуванні мамі варто гладити малюка, а не "сидіти в телефоні".



Емоційний контакт мами з дитиною / Фото bbmudno

Також варто навчити своє чадо відчувати задоволення від простих речей і виносити невдоволення, а також отримувати бажане і справлятися з розчаруваннями.

"Чи буде успішною дитина, залежить і від того, як вона ставиться до своїх помилок. Навчіть дитину розуміти, що помилятися – це нормально, не докоряйте за промахи і показуйте, що ви теж помиляєтеся", – каже психологиня.

До того ж, якщо батьки хочуть виростити успішну малечу, їм не варто задовольняти кожну її забаганку. Адже зараз діти все менше часу чекають на здійснення мрій: якщо вони щось захотіли, то батьки одразу купують. Але, якби дитина трохи почекала виконання свого бажання, то мала б більше радості.

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Психоаналітикиня назвала кілька складових успіху:

Креативність

Дуже важливо давати дітям простір для творчості, бо це сприяє розкриттю потенціалу. Без креативних проявів у малечі можуть виникнути складнощі із самореалізацією.

Критичне мислення

Щоб дитина могла розглядати явища з різних сторін, цікавтеся її думкою, кажіть що правильно. А що – ні. Говоріть з малечою, але не нав’язуйте свою позицію, нехай вона сама вчиться формувати свою думку і висловлювати її.