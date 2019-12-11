Від маленької майстерні в квартирі до успішного бізнесу: як український бренд підкорив Америку

Віктор Олексин та Павло Пранник разом з сім’ями розпочали свою справу із невеличкої майстерні у власній київській квартирі, але зараз це успішний бізнес із виробництва шкіряних аксесуарів, якими користуються покупці з усього світу.

Хлопці зізналися виданню Coma, що досі згадують швейну машинку, на якій пошили свій перший шкіряний гаманець.

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Віктор займався пошиттям шкіряних аксесуарів, а Павло шукав шляхи збуту. Звичайно, першими клієнтами молодих підприємців були переважно друзі та родичі. Проте згодом вони обрали всесвітню торгову інтернет-платформу для хенд мейд товарів Etsy.



Хлопці влаштували бізнес з шкіряних аксесуарів / Фото Coma

Відтоді їхні товари почали замовляти покупці з-за кордону, у тому числі і з Америки. А оскільки закордонні покупці часто не готові були чекати свого замовлення більше двох тижнів, хлопці вирішили переїхати у США.

Вже через декілька місяців до чоловіків приєдналися їхні дружини. Дружина Віктора – Тетяна домопомагала чоловіку із виробництвом, а Юля – дружина Павла взялася за всі фінансові справи.

Виробники дуже відкрито заявляють, що вони з України, а це додає особливої родзинки їхньому брендові в Америці. Вони часто отримують схвальні відгуки від клієнтів.



Сім'ї переїхали в США заради успішного бізнесу / Фото Coma

Так, дві сімейні пари, які повірили у свою мрію, підкорили американський ринок і вже п’ятий рік поспіль захоплюють світ. Вони започаткували маленьке виробництво з п’яти людей. Павло зізнається, що працювати з рідними завжди легше: з ними простіше домовитись, знайти якісь спільні рішення.