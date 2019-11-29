Від маленької мрії до великого сімейного бізнесу: історія відкриття кав'ярні "Світ кави"

Власну історію сімейного бізнесу розповіли Маркіян та Ольга Бедрії, які тримають затишні львівські кав’ярні "Світ кави". Вони розповідають, що це була мрія, яку вдалося втілити в життя.

Інтерв'ю з власниками мережі кав’ярень провели журналісти видання The Village.

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Ольга розповіла, що коли подружжя назбирало грошей, яку планували витратити на купівлю квартири (у них тоді було вже троє дітей), раптом з’явилася ця маленька квартирка на Катедральній площі.

"Маркіян мені подзвонив і каже: "Що робимо? Тут є приміщення біля костелу, але я мушу вже дати відповідь". Я спокійно відповіла: "Добре, бери". Він ще вагався, але я наполягла. І ось так у телефонному режимі ухвалили рішення", – сказала жінка.



Подружжя Маркіян та Ольга Бедрії з дітьми

За її словами, потім ця квартира довго стояла, бо грошей на ремонт не залишилося.

Маркіян згадує, що і тому районі на той час вулицею могла пройти одна людина за дві години.

Маленька крамничка-кав’ярня "Світ кави" на чотири столики була створена насамперед для того, аби забезпечити мені робоче місце. Тривалий час я працював за барною стійкою, просто заробляв гроші на життя для сім’ї,

– каже чоловік.

Ольга додає, що Маркіян тоді півроку стояв за прилавком нон-стоп сам, а вона носила йому обіди і пекла тістечка до кави. "Це був дуже важкий період, бо доводилося справлятися з усім самотужки", – додала вона.



"Світ кави" на Площі ринок

Згодом бізнес почав процвітати. Подружжя мало близько 40 видів кави в продажу, і всю вони щодня готували.

Маркіян поділився, що спочатку вони зробили крамницю, у якій було б багато кави з різних країн. Але все це швидко переросло в кав’ярню. "Чотири столики були постійно зайняті, кавова машина ледве справлялася. Люди хотіли пити каву і спілкуватися", – каже чоловік.



Заклад "Світ кави" користується величезною популярністю у Львові

Згодом подружжя відкрило ще кав'ярні у Львові. "Якось натрапив на допис у Facebook про те, що "Світ кави" на Катедральній для старших людей, на площі Ринок – для молоді, а у Києві – для львівської діаспори", – відповів Маркіян.

Ольга також запевнила, що у закладі їм допомагають діти: Оксана та Остап. Починали з миття підлог у разі потреби, з прибирання столиків.