Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки

В наших матеріалах ми не раз наголошували на чинниках, які впливають на якість друку. Однак, залишився ще один фактор, від якого напряму залежить якість вихідної картинки – тип друку.

Ми розповімо лише про найпоширеніші типи цифрового друку, адже саме вони широко використовуються в домашніх та офісних принтерах.

Цифровий друк поділяється на два великі класи – струменевий і лазерний.

Струменевий друк

Ця технологія друку з'явилася близько 50 років тому і стала масово застосовуватися з 1980-х років. Сучасні струменеві принтери працюють швидше і дають зображення кращої якості, ніж їх "дідусі", вони отримали модулі Wi-Fi і рідкокристалічні дисплеї, але зберегли принцип друку.

Для струменевого друку використовуються рідкі чорнила, які подаються в мініатюрні чорнильні камери і через сопла розпилюються на папір. Залежно від принципу підвищення тиску, в камерах розрізняють бульбашковий, термоструйний і п'єзоелектричний друк. Детальніше про види друку ви можете дізнатися із нашого матеріалу.

Всі різновиди струменевого друку забезпечують високу якість зображення з плавними колірними переходами. Роздільна здатність струменевого принтера досягає 9600x2400 точок на дюйм, тобто вони гарантують відмінну деталізацію при відображенні будь-яких графічних елементів.

Струменеві принтери, плоттери, МФУ – універсальні. Вони підходять для домашнього та офісного застосування, використовуються в проектних організаціях і студіях дизайну.

Струменеві пристрої компактніші та значно дешевші за лазерні, і не призводять до утворення озону. Це дуже важливо для застосування в невеликих приміщеннях, оскільки у великих концентраціях озон є серйозною небезпекою для здоров'я.

У різних моделях струменевих принтерів по-різному реалізована система відображення кольору. У найдешевших моделях для цього використовуються два картриджа: чорно-білий і кольоровий. Кольоровий картридж має три відсіки для чорнила основних кольорів. Під час друку чорнило надходять через дюзи на друкуючій головці і змішуються на папері. Оскільки поповнити запас чорнила в картриджі неможливо, їх доводиться часто міняти.

У сучасних принтерах повноколірний друк проводиться за системою CMYK. У друкуючий пристрій встановлюється чотири незалежних картриджа: блакитний (Cyan), маджента (Magenta), жовтий (Yellow) і чорний, основний колір (Key Color). Цей тип принтерів найпоширеніший, їх можливостей цілком достатньо для точного відображення документів і аматорських фотографій.

Існують моделі для професійного друку, де кількість картриджів може досягати 12, але володіння такою технікою обходиться досить дорого.

Лазерний друк

Дивно, але технологія лазерного друку старша, ніж струменева. Перший апарат для "сухого копіювання" створили в далекому 1938 році. Серійне виробництво копіювальної техніки нового зразка почалося в 1950 році.

Якщо гранично просто описувати механізм лазерного друку, вийде наступне: спочатку створюється електростатична матриця зображення, а потім "заповнюється" барвниками і переноситься на папір. Заряджаючий вал наносить на поверхню барабанний негативний заряд, потім лазер "прибирає" заряд з місць, які формують зображення. Частинки сухого тонера проходять через ролик подачі і отримують негативний заряд. А ролик проявлення переносить їх на фотобарабан і заряджені частинки осідають тільки на незаряджених ділянках поверхні.

У міру пересування аркуш паперу заряджається позитивно і при контакті з фотобарабаном притягує частинки тонера. Для закріплення зображення лист проходить через систему валиків фьюзера. Тут папір прогрівається і розплавлені частинки тонера вкарбовуються в його поверхню.

Лазерні апарати працюють швидко, тихо, формують зображення високої якості, стійкий до впливу світла і води. Оскільки в них замість чорнила застосовується порошковий тонер, принтер або копір безболісно переносить простої впродовж декількох місяців.

Величезне значення для лазерної техніки має якість витратних матеріалів. Застосування тонерів невідомих або ненадійних джерел – вірний шлях до швидкої поломки апарату.

Лазерна техніка має великі габарити, споживає більше електроенергії, і коштує дорожче, ніж струменеві аналоги. Ще один мінус – неминуче утворення озону при роботі апарату. Озон – один з найпотужніших окислювачів і в великих концентраціях шкідливий для людини.

Який принтер обрати

Тож виникає логічне запитання: який обрати принтер, аби забезпечити якісний друк? На наш погляд, вибір очевидний – струменеві принтери. Вони ідеально підходять для використання як в офісі, так і вдома, а також мають низку переваг перед лазерними.

Приміром, принтери Canon Pixima G6040 мають компактні розміри, легкі в обслуговуванні та видають дуже якісні зображення. Їх можна використовувати не лише вдома, такий "помічник" буде неабияк в нагоді навіть в офісі.

Щодо обслуговування, то всі елементи принтерів Canon Pixima G6040 продумані до дрібниць. Вони обладнані системою безперервної подачі чорнил, що позбавляє від зайвої мороки із картриджами. Такі системи не вимагають заміни усіх резервуарів з фарбою (навіть якщо вона залишається), вам достатньо долити фарбу в резервуар, в якому закінчився барвник.

Також корисним плюсом в обслуговування принтерів Canon Pixima G6040 стане продуманість друкуючої головки. Інженери компанії потурбувалися про користувачів, які не мають змоги міняти елементи пристрою в дороговартісних сервісах. Перш за все, друкуюча головка має значний ресурс друку – 50 000. А навіть після того, як вона зноситься, її можна замінити самостійно. Однак, виробник радить за можливості звертатись до кваліфікованих спеціалістів.

Щодо якості фотографій, то за рахунок термоструменевого друку, який компанія Canon розробила та активно застосовує у своїх принтерах, картинка виходить дуже насиченою, навіть якщо це звичайний чорно-білий друк.

Тож, заплативши раз ви отримаєте надійного помічника у себе вдома або в офісі на багато років.