Вперті діти стають успішнішими та багатшими у майбутньому: дослідження

Вперті діти можуть бути дратівливими, впадати в істерику тощо, але виявляється, що це не завжди погано. Згідно з дослідженням, вперті діти частіше стають успішними дорослими.

До цього висновку дослідники прийшли, аналізуючи життя 700 дітей віком від 8 до 12 років протягом десятиліть, поки вони не стали дорослими (старше 40 років), передає видання "Психологія розвитку".

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У 2008 році дослідники помітили, що вперті діти згодом отримали професійні та академічні досягнення та високу зарплату у дорослому житті.

На думку авторів дослідження, "ті, хто досягли більш високих рівнів через впертість, заробляли більше грошей за те, що вони були наполегливішими завжди, навіть коли домовлялися про заробітну плату чи підвищення".

Цей успіх пов'язаний з тим, що у цих дорослих (які у дитинстві були впертими) немає перешкод, аби сказати "ні" і вони нав'язують свої умови і в особистому житті, і в професійному житті.

Як зрозуміти, що у вашої дитини справді сильний характер? У таких дітей добре розвинута інтуїція, завдяки якій вони боротимуться за свою думку навіть тоді, коли це нелогічно. Вони добиваються того, чого хочуть, за будь-яку ціну.