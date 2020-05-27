Як брати і сестри впливають на ваш успіх в житті: 5 важливих факторів

Безперечно, стосунки з рідними впливають на людину. Зокрема, брати та сестри допомагають формувати самооцінку, пріоритети і впливають на певний важливий вибір у житті людини. Вчені назвали п'ять факторів, через які на нас впливають брати та сестри.

Фахівці з сімейної економіки, порівнюючи досягнення дітей з однієї сім'ї, наголосили, що лише в половині з них діти досягають однакового рівню успіху в плані освіти і заробітку, пише видання 99U. Натомість в інших подружжях між двома їхніми дітьми явно помітно нерівність: успіху досягає лише одна дитина або навіть жоден з малюків.

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Тому вчені виділяють п'ять факторів, через які яких брати і сестри впливають один на одного.

Генетика

Наука показує, що незважаючи на однакові гени, діти з однієї родини психологічно відрізняються один від одного. Кожен з малюків, якщо вони ростуть разом, прагне ефективніше задіяти те, що йому дали гени (фізичні якості, розум, темперамент), для досягнення успіху в певній області, до якої він найбільш схильний.

Середовище

Середовище у дітей з однієї сім'ї теж загальне, адже вони живуть в одному будинку, ходять в одну школу, мають такі ж сімейні традиції. Але чому тоді вони виростають різними. Тому що діти намагаються якомога більше відрізнятися від братів і сестер, особливо якщо різниця у віці невелика.



Брат і сестра / Фото Unsplash

До того ж, доведено, що батьки звертаються з дітьми зовсім не однаково, хоч і намагаються так робити. До кожної дитини – своє ставлення, унікальне, і згідно з цим батьки вкладають в різних дітей різні ресурси. Дослідження показують, що старші діти (особливо дівчатка) зазвичай слухняніші і розумніші, а молодші – більш схильні до ризику.

Конкуренція

Конкуренція між братами і сестрами допомагає дітям удосконалювати свої навички та досягти успіху. Адже саме вона дає зрозуміти, як це – падати і знову вставати, старанно працювати, вигравати і програвати. Цікаво, що конкуренція між дітьми однієї статі зазвичай вище, ніж між дітьми різної статі.

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Порівняння

Багато людей протягом усього життя порівнюють свій успіх, зіставляючи його з успіхом своїх братів або сестер. Вчені також помітили, що батьки можуть нашкодити своїм дітям, активно порівнюючи їх, особливо якщо одну дитину називати хорошою, а іншу – поганою.

Довірливі відносини

Люди, які побудували позитивні відносини зі своїми братами або сестрами, розглядають конкуренцію як дружнє змагання. Їхні довірчі відносини сприяють більш повному задоволенню дітей від життя.

Загалом, позитивні відносини між дітьми в сім'ї сприяють зміцненню їх фізичного і розумового здоров'я. Тому менше порівнюйте своїх дітей, відкрито обговорюйте з ними питання рівності і розподілу ресурсів, а також допомагайте малечі знаходити баланс між конкуренцією і взаємопідтримкою.