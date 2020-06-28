Часом брати і сестри б'ються та конфліктують, а часом – стають кращими друзями, переживаючи спільні пригоди. Як же зробити так, щоб ваші чада подружилися – читайте поради експертів.

Доктор Джон Готтман каже, що потрібно допомогти дітям створити "запас хороших вражень". Так, щоб пережити один негативний момент, людям потрібно пережити разом 6-7 позитивних моментів, пише Womo.

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Тому, якщо ваші діти посварилися, допоможіть їм отримати якомога більше задоволення від спільної діяльності.

Як допомогти своїм дітям стати кращими друзями

Подивіться, що їх зближує

Батькам варто помічати всі види діяльності, які об'єднують їхніх дітей. Але іноді тут буває складно розібратися. До прикладу, якщо сестричка хоче грати в магазин, а братик – в космонавтів, то запропонуйте їм гру в магазин на Місяці. Так, пропонуйте хоча б одне заняття в день, яке подобається їм обом.

Не завершуйте передчасно їх гри

Якщо ви бачите, що діти дуже захоплені якоюсь грою, то не перебивайте їх та дайте спокійно пограти. Це допоможе їм зблизитися.

А коли діти посваряться, запропонуйте те, що їм сподобається робити разом з вами: готувати печиво або дивитися мультики.

Використовуйте гормони щастя

Це допоможе зміцнити зв'язок між вашими дітьми. Тому нехай вони сміються, грають на свіжому повітрі, танцюють, співають тощо, аби це їх веселило.



Брат і сестра / Фото Pinimg

І завжди намагайтеся зробити так, щоб діти бажали один одному "на добраніч" і казали "я тебе люблю". У деяких сім'ях старші діти читають молодшим перед сном, це теж магічний ритуал.

Традиція "особливого часу"

Запропонуйте малечі традицію "особливого часу" – призначте 10 хвилин в день, які вони повинні проводити разом. Якщо ви введете час, проведений разом, в звичайний розпорядок дня, то ваші діти звикнуть один до одного.

Жалійте і підтримуйте

Також формуйте у дітей звичку жаліти один одного, підтримувати та захищати. Наприклад, якщо хтось вдарився або поранився, нехай всі покинуть гру і допомагають тому, кому погано.

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Батьки також повинні допомагати дітям вирішувати конфлікти так, щоб ніхто не мав рації. І хоча сварки і бійки між дітьми в одній родині – це досить очікуване явище, дорослі повинні утриматися від того, щоб стати на чийсь бік. Потрібно навчити дітей вирішувати конфлікти мирно, шукати взаємовигідні рішення.

І, звичайно, для того, щоб ваші діти дружили, вам самим потрібно побудувати міцні відносини з кожною дитиною, щоб дитина знала, що у батьків досить любові для обох.