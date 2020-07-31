Кожна країна має свої традиції, і це стосується не лише культури, а й виховання дітей. Особливо дуже відрізняються західна (європейська) та східна (азійська) моделі виховання.

Експерти видання Psychologos поділилися власними спостереженнями того, як відрізняється виховання малечі у Європі та Азії.

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Як відрізняються методи виховання в Європі та Азії

Підхід до виховання

Відомо, що західні люди не дуже педантичні і вони рідко ставлять дітей на перше місце у своєму житті. Проте вони також не вважають, що діти їм щось винні, адже батьків не обирають.

Натомість батьки в Азії готові для своєї дитини піти на все. Вони можуть витрачати багато часу на заняття та ігри з малюком. При цьому вони вважають, що діти залишаються у них в боргу, бо дорослі ж присвятили їм своє життя.

Можливість вибору

Західні батьки завжди намагаються виховати в дитині індивідуальність і кажуть, що у неї є право власного вибору. На малечу ніколи не будуть тиснути чи навіювати власну позицію.

Проте азіатські мами і тати самі вирішують, що потрібно їхнім дітям, тому вони самі навчають їх необхідними вміннями для досягнення конкретних цілей. Наприклад, мами в Китаї самостійно визначають, які факультативи та захоплення будуть цікаві дитині, а які – ні.



Виховання дітей у Китаї / Фото businessinsider

Суворість у вихованні

Деякі батьки є дуже суворими, а інші – навпаки, виховують дитину у любові та ласці. Але загалом західні мами є більш "м’якими". До прикладу, їх вважають строгими лише, якщо вони дають дитині грати в ігри лише обмежену кількість часу.

Натомість азіатські мами в Китаї взагалі заборонять комп'ютерні ігри дітям, щоб вони не витрачали час дарма. Окрім того, азіатська традиція передбачає виховання в строгості і привчання до жорсткої дисципліни.

Ставлення до навантажень

Тут для західної системи характерно дбайливе ставлення до дитини. Батьки не змушують дитину до праці та не перевтомлюють малюка.

А вже азіатська система виховання передбачає режим максимальних навантажень. Так, китайські матері вважають, що їхні діти повинні завжди бути найкращими учнями, адже успішне навчання для них є показником правильного виховання.

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Підтримка

Західні батьки переживають за емоції і самооцінку своєї дитини. Тож, у Європі вважається, що дітям завжди потрібна підтримка, особливо якщо у тих труднощі і проблеми.

Проте азіатські батьки роблять все навпаки – вони вважають, що їхні діти повинні залишатися сильними і вимагають від них високих показників. Якщо дитина зазнає невдачі, то мами і татусі можуть прямолінійно висловити своє невдоволення цим.

Навчання

Цікаво, що для західної системи характерне лояльне ставлення батьків до поганого навчання дитини. Вони можуть сказати, що їм це не подобається, але при цьому батьки постараються зробити так, щоб дитина не відчула себе бездарною або ледащою. Мами і тати думають, що в дитини не виходить через те, що програма складна або незрозумілий предмет.

Натомість азіатські батьки позитивно не сприймають ні погані, ні хороші оцінки, бо їм потрібно, щоб дитина навчалася лише на відмінно. Тож, дорослі можуть вимагати десятки вправ на уроках і будуть займатися з дітьми, щоб вони досягти успіху в навчанні. Азіатські батьки вважають, що найкращим стимулом для дітей є реальні успіхи.