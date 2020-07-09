Більшість батьків можуть з упевненістю сказати, що виховувати підлітка набагато складніше, ніж вередливу малечу. Адже на спілкування з дитиною перехідного віку іноді варто витрачати набагато більше зусиль. Тому мама з досвідом поділилася корисними порадами, як виховати щасливого підлітка.

"Мене часто запитують, що з робити з дітьми в підлітковому віці, щоб вони були щасливими", – каже мама трьох підлітків Крісті. Тому вона розкрила свої головні принципи виховання, які роблять дітей щасливими, пише видання Stiesthoughts.

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Перш за все, Крісті наголошує, що не варто вірити міфам, які стверджують, що всі підлітки злісні та замкнуті істоти, які тільки те й роблять, що грюкають дверима і сваряться з батьками. "Насправді вони – дивовижні: веселі, дотепні, у них щедре серце і вони відчайдушно хочуть, щоб їх любили і цінували", – додає мама.

Зі свого досвіду виховання Крісті вивела основні правила взаємодії з підлітками, які створять чудову атмосферу у сім’ї.

Як виховати підлітка щасливим

Любити

Найголовніше, що батьки мають робити, - це безумовно любити своїх дітей, без "але" і "якщо". Любити за їх справи і плани, говорячи їм про це щодня.

"Любити їх жахливий почерк і пухкі щоки. Любити їх розум і незграбність. Уявіть собі, що ви спостерігаєте як формується рідкісний алмаз: з їх недосконалості в один прекрасний день з'явиться відповідальна і серйозна доросла людина", – стверджує Крісті.



Показуйте підліткам свою любов / Фото evaportal

Вона наголошує, що варто вміти відчувати любов, адже вам пощастило бачите як ростуть ваші діти. Тому не варто сприймати їх як тягар і показувати свою любов, адже вони відчують, як ви до них ставитеся.

Слухати і приділяти увагу

Коли підлітки приходять додому зі школи, батьки мають дорогоцінні кілька хвилин, щоб запитати, як пройшов їх день. Тому мама каже, що варто радіти їх приходу, відкласти телефон та щиро послухати, що вони вам розкажуть.

"Нехай їх перемоги та удачі стануть і вашими. Співпереживайте, бо старша школа – це непростий період, тому не лізьте з непроханими порадами і не читайте підліткам нотацій. Просто слухайте і дайте їм відчути себе значущими і цінними", – просить Крісті.

Говорити "так" частіше, ніж "ні"

У житті підлітків буде ще багато відмов та негативу, тому батьки мають бути протилежністю жорсткого світу. Скажіть їм, що все в їхніх силах, що у них все вийде, якщо вони готові багато працювати для цього. Зробіть у їх житті девіз: "Так, ти зможеш", щоб вони відчували себе непереможними в своєму домі.

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Допомагайте їм, підтримуйте та погоджуйтеся на їхні чудернацькі ідеї. Так, вони навчаться не здаватися та йти до своєї мети.

Проте, батьки також повинні казати своє "ні" з приводу ситуацій, які можуть нашкодити дітям або зробити їх нещасними. "Не дозволяйте їм у 15 років ходити по ночах з представниками протилежної статі. Ви – батько, тож будьте ним. Встановлюйте деякі правила заради їх безпеки", – додає Крісті.

Годувати

Підлітків обов’язково треба смачно годувати, як і всіх їх друзів. Адже їхні організми ростуть і розвиваються з неймовірною швидкістю, а для цього потрібне "паливо". Вони, звичайно, хочуть "заправлятися" солодощами та бургерами, але якщо ви будете смачно готувати вдома, то вони не будуть харчуватися шкідливою їжею.

До того ж, їхні друзі будуть знати, що у вашому будинку їх завжди нагодують, тож будуть проситися в гості. А це дозволить вам познайомитися з друзями своїх підлітків і дізнатися їх ближче, і також наглядати за дітьми.

"Нехай ваш будинок буде будинком розваг: поставте на дворі стіл для тенісу, купіть ігрову приставку, придбайте басейн тощо. Повірте, такі інвестиції варті того", – каже мама.



Розваги підлітків вдома / Фото Dissolve

Не турбуйтеся через дрібниці

Коли ви живете з підлітком, то можете часто бачити безлад у його/її кімнаті, розкиданий одяг тощо. Але перш, ніж насварити дітей, постарайтеся подивитися на це з їхньої сторони. Спочатку дізнайтеся, як пройшов їх день. Можливо, діти засмучені якоюсь подією і їм треба заспокоїтися.

Якщо ви, не розібравшись, накричите на підлітка, то він не відкриється вам і не буде розповідати, як пройшов його/її день. Тому не турбуйтеся про такі дрібниці і частіше обіймайте свою дитину. І говоріть з ним про все на світі: що він хоче зробити, про що мріє і т.д.

Дайте достатньо простору

Постарайтеся не тиснути на підлітка своїм постійним контролем та повчаннями. Дайте їм достатньо простору, щоб жити вільно. І тоді ваші підлітки будуть щасливими. До того ж, вони відкриють вам свої серця і будуть любити вас так само сильно.