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5 типів близькості, які існують у здорових та міцних стосунках
8 липня , 11:31 5 типів близькості, які існують у здорових та міцних стосунках
Марія Бондар
Чому батькам не можна сваритися при дитині: 6 важливих причин
7 липня , 13:50 Чому батькам не можна сваритися при дитині: 6 важливих причин
Марія Бондар
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День родини 2020: історія та ідеї для свята
12:07, 8 липня День родини 2020: історія та ідеї для свята
10 веселих ідей для літніх занять з дітьми під час пандемії
09:32, 8 липня 10 веселих ідей для літніх занять з дітьми під час пандемії
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Бабусі вперше побачили своїх онуків: чарівна реакція у фото
18:09, 7 липня Бабусі вперше побачили своїх онуків: чарівна реакція у фото
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