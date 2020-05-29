Як виявити харчові розлади в дитини на карантині: поради психологині

Постійне перебування вдома під час карантину змінило наше життя та харчування. Так, люди все частіше почали неусвідомлено підходити до холодильника чи дехто навіть набрав зайву вагу. Але що робити батькам, які бачать, що їхня дитина їсть забагато чи навпаки – з’їдає одне яблуко чи банан на день і відмовляється від іншої їжі?

Дитяча психологиня Олена Шамрай розповіла, що під час самоізоляції вдома можна багато дізнатися про харчову поведінку малечі та змінити її харчові звички, пише Освіторія.

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"Раніше школяр міг потайки купувати собі тістечка в необмежній кількості, що здивує батьків на карантині. А може, навпаки – дитина вдавала, що харчується, а у школі весь обід віддавала друзям. Такі хитрощі зараз стають очевидними", – каже психологиня.

Які харчові проблеми в дітей можна помітити? Зокрема, заїдання стресів, адже на карантині нудно та тривожно всім. Тож, дитяча рука може тягнутися за солодощами. Батькам не варто думати, що йдеться про слабку волю або брак дисципліни, також не потрібно соромити чи стежити за дитиною.

Також бажано якнайраніше помітити, що ваша дитина хоче схуднути і як вона це робить, щоб її харчування не призвело до анорексії.



Стежте, як харчується ваша дитина / Фото 4mama

Як відрізнити бажання схуднути від хвороби? Зазначимо, що на першій стадії хвороби зовнішніх ознак немає: є лише неприйняття свого тіла, ідеї щодо необхідності схуднути і пошук "ідеальної дієти".

"Окрім цього, дівчина може ще не мати хвороби, але сидіти на жорстких дієтах, які протипоказані для дитячого віку. Це значно підвищує ризик, адже кожна сьома з таких дівчат доводить себе до анорексії", – підтверджує Олена Шамрай.

Що можуть зробити батьки

Якщо дитина не може зупинитися чи відмовити собі в чомусь смачненькому, то в такому випадку всій родині варто тимчасово поступитися своїм інтересам та перейти на фрукти, горіхи чи фітнес-батончики. "Тим паче дивно вимагати обмеженості від сина чи доньки, якщо ви замовляєте піцу", – додає Олена Шамрай.

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Навчіть дитину записувати протягом доби ситуації, які спонукають "заїдати стрес". Треба описувати, що відбувалося, які почуття виникли, що могло б відволікти та уникнути переїдання.

"У кінці кожного тижня варто проаналізувати записане. Та не плутайте зі щоденником калорійності – підраховування, скільки малеча з’їла на цьому етапі може лише посилити в неї стрес. Важливо, щоб дитину не контролювали, а її саму зацікавило таке дослідження своїх харчових звичок", – каже психологиня.



Батьки мають звертати увагу на харчування дитини / Фото Playbuzz

Батьки на самоізоляції мають шанс помітити реальну харчову поведінку дітей. Якщо є підозри щодо розвитку анорексії, то варто одразу звернутися до психотерапевтів та дієтологів. Бо інколи хвороба може швидко прогресувати.

Що можна зробити до консультації з фахівцем? Дуже важливо хоча б спробувати пояснити дитині, що в неї немає проблем із зайвою вагою або вона не настільки серйозна. Але тиснути не можна, інакше ефект буде зворотний.