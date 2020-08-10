Під вплив маніпулятора може потрапити кожен, адже він вміло маскується під подругу, люб'язного колегу чи уважного бойфренда. Аби вашими пучуттям не скористались, важливо вчасно усвідомити, що вами маніпулюють. Є сім головних ознак, які допоможуть розпізнати вплив заради вигоди.

Навички впливу ми здобуваємо ще в дитинстві, коли просимо в батьків нову іграшку чи солодощі. Та часто люди роблять маніпуляцію єдиним способом у досягненні своїх цілей. Тому важливо вчасно розпізнати маніпулятора у своєму оточенні й викреслити його з життя, аби уникнути подальших страждань. Портал Bright Side визначив 7 головних ознак.

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Надмірні лестощі

Лестощі – улюблена зброя маніпулятора. Часто, перш ніж попросити про допомогу вони засиплять компліментами. Якщо ви така добра людина, то як ви зможете відмовитись допомогти тому, хто цього потребує? Вони використовують таку тактику і отримують від вас те, що забажають.

Нав'язане відчуття провини

Маніпулювати тим, хто відчуває провину куди легше. Після докорів сумління ви будете готові допомогти в чому завгодно.

Поспішні емоційні вчинки

Маніпулятори підштовхують до швидких дій на емоціях. Саме брак часу для свідомого прийняття рішення йде їм на користь. Проста фраза "мені потрібен час", сказана впевнено, може зменшити інтерес маніпулятора.

Безпорадність

Досвідчені маніпулятори вдають з себе невинну бідну особу, яка всім своїм виглядом породжує прагнення допомогти і захистити. До образу "жертви" люди можуть вдаватись навіть несвідомо, проте ефект маніпуляції від цього не змінюється.

Нагадування про обіцянки

"Ви мені пообіцяли" – це ідеальна фраза, яка змусить вас робити все, що вам скаже маніпулятор. Ніхто не хоче бути людиною, яка не дотримується своїх обіцянок. Тому аби вас не шантажували, завжди чітко формулюйте свої думки.

Розмова в найбільш невдалий момент

Маніпулятори полюбляють просити про допомогу, коли ви дуже зайняті. За таких обставин більше шансів, що ви погодиться лише заради того, щоб позбутися від них. Вони обов'язково перепросять, що турбують вас у невдалий момент.

Чужий позитивний досвід

"Не хвилюйся, я / мій друг / мій начальник / сусід робив це багато разів, і нічого поганого не сталося" – фраза, якою часто користуються маніпулятори. Звісно, чужий вдалий досвід – це обман. Проте гарантований позитивний результат справи, яка вас лякає, – дієвий медот впливу.