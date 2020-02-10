Як боротися з гнівом підлітка та не зіпсувати стосунки: поради від психолога

Ви, напевно, очікували, що зіткнетеся з певною негативною поведінкою, коли ваша дитина стане підлітком. Проте з постійним гнівом, спалахами злості та ігноруванням впоратися важче, ніж ви думали? Психологи запевняють, що те, як ви боретеся із гнівом підлітка, може або зблизити вас обох, або ще більше відштовхнути.

Чому підлітки часто розлючені?

Підліткові роки наповнені тривогою, розчаруванням, страхом та іншими речами, які потрапляють у "вакуум" підлітка. Багато з них не знають, як обробити ці почуття, тому це може спалахувати як гнів, передає видання Good House.

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Частина гніву стосується і фізіології: "Гормональні зміни, які відбуваються в підлітковому віці, роблять підлітків більш мінливими і вразливішими», – каже доктор Бернар. Крім того, за словами лікаря, частина мозку, відповідальна за міркування, планування та прийняття рішень, ще не повністю розвинена у підлітків, тому їх емоції, як правило, переважають за раціональні думки.

Коли підлітки дорослішають, вони прагнуть більшої автономії та хочуть більше вкладатись у прийняття рішень. "Якщо ви постійно підказуєте підлітку, що йому робити, пропонуючи небажану пораду чи не слухаєте його, якщо він прийме рішення, з яким ви не згодні, це його може розлютити", – відповіла психологиня Мітч Абблетт.

Гнів – це нормальна реакція. За словами експертів, гнів – це природна людська емоція; це повідомлення про те, що ваша дитина відчуває загрозу. Це може стосуватися почуття болю, розчарування, безсилості або незадоволення почуттям безпеки.

Деякі способи, як боротися з гнівом підлітка

Якщо ваша дитина демонструє типові різновиди гніву підлітків, то існують способи мінімізувати це. Отже, як впоратися зі злістю підлітка?

Не кричіть

Так, важко не сваритися, коли підліток кричить або каже щось божевільне. "Але якщо ви відреагуєте, підвищивши голос, ви викличете ще більше гніву", – говорить доктор Бернард. Натомість, якщо ви знижуєте голос і говорите повільніше, ваш підліток може зробити те саме.

Зробіть паузу

Якщо ви занадто емоційні чи злі, зробіть паузу і вийдіть з кімнати. Скажіть: "Здається, ми занадто емоційні. Давай продовжимо це обговорення, коли заспокоїмося".

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Слухайте підлітка

Так, часто батьки можуть бути зайняті і не завжди встигати знати про всі негаразди дитини. Однак, фрази: "Це не так вже й серйозно", "Просто прийми це" тощо, змусять підлітка відчувати себе зневаженим та неважливим.

"Тому якнайбільше слухайте підлітка. Це не означає, що ви згодні з тим, що вона/він говорить, але це показує, що ви розумієте, що саме ця річ має значення для неї/нього", – каже Бернард.



Відверто поговоріть з дитиною / Фото "УП.Життя"

Поставте межі гніву

Ваш підліток повинен знати, що не годиться кидати речі, лаятися чи проклинати інших, або бути фізично агресивним, коли він розгніваний. Одразу поставте певні межі та рамки, за які не можна виходити. В іншому випадку – придумайте якесь покарання.

Запропонуйте конструктивні варіанти

Багато підлітків розгнівані, бо не знають інших способів висловити почуття. Запропонуйте кілька порад: до прикладу, глибоке дихання, фізичні навантаження чи прослуховування музики можуть допомогти полегшити розчарування.