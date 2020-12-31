Як чоловіки реагують на те, що їхні жінки заробляють більше: дослідження

Чоловіки страждають від того, що їхні дружини заробляють більше за них. Проте якщо дохід жінки ще на початку стосунків був вищим, то це не приносить хлопцям стрес.

Британські психологи провели дослідження серед 6 тисяч людей і дійшли висновку, що для більшості чоловіків важливо бути у шлюбі головним добувачем, передає Focus Online.

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"Коли чоловіки заробляють менше, ніж їхні дружини, вони страждають психологічно. Більшість чоловіків почуваються впливовими у своїх сім'ях, якщо вони заробляють більше", – констатували автори роботи.

Психологи з'ясували, що чоловіки почуваються добре, коли їхні доходи в порівнянні з доходами дружини становлять 60 і 40% загального доходу відповідно.

Зазначається, що вищу зарплату дружини чоловіки погано переносять тільки коли зміни відбуваються за роки шлюбу. Якщо ж дохід жінки був вищим на самому початку стосунків, до шлюбу, то чоловіки не страждають від стресу.