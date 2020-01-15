Як допомогти дитині стати блогером: поради для батьків

Якщо ви помітили, що ваша дитина почала цікавитися соціальними мережами, зйомкою відео чи короткими оглядами на своє дозвілля, не варто лякатися, бо це свідчить про те, що вона мріє бути блогером. Так, інтернет – не найбезпечніше місце для дітей, але малеча з допомогою батьків може отримати цікавий і позитивний досвід та навіть заробити чималі гроші.

Перш за все, діти повинні розуміти, що відеоблогерство — це надовго. Тож вибирати варто тему, яку малеча дуже любить і зможе довго про неї говорити. Поради для батьків опублікував канал "Україна".

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Як батьки можуть допомогти дитині стати блогером

Визначте тему і формат блогу

Дитина під керівництвом батьків повинна визначити тему свого блогу, про що вона буде розповідати своїм підписникам. Серед дітей найбільш популярні теми іграшок, розпакування подарунків, дитяча мода, сімейне дозвілля, домашні тварини. Також ваша дитина може вести блог, пов'язаний з навчанням або талантами: танцями, співом, малюнками тощо.

Також необхідно визначитися з форматом і головною соціальною мережею, де ви будете просувати блог. Це може бути блог в інстаграмі, на YouTube, у телеграм-каналі.



Багато дітей займається блогерством / Фото журналу "Ілона"

Якісний контент

Візуальний контент у соцмережі повинен бути дуже якісно зроблений, це стосується і текстових матеріалів. Сьогодні є величезна кількість фахівців, які допомагають блогерам: обробляють фото, роблять колажі, монтують відео і т.д. Загалом, все це можна робити і самостійно, в мережі є безліч безкоштовних і платних програм.

Також можна придумати для дитини свій власний стиль і оформляти під нього всі пости. Крім цього, пам'ятайте, що ведення блогу прямо пов'язане з технікою, у дитини повинен бути якісний інтернет, телефон або фотоапарат з хорошою камерою.

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Безпека

Батьки повинні проговорити із дитиною аспекти безпеки. Важливо, щоб юний блогер чітко розумів, які фото і відео можна викладати, а що забороняється писати в коментарях до своїх публікацій.

Також потрібно бути дуже обережним з листуваннями з незнайомими людьми, ні в якому разі не домовлятися ні з ким про зустріч і не висилати свої фото та відео без дозволу батьків.

Стресостійкість

Поясніть дитині, що тепер їй доведеться стикатися з великою кількістю критики і хейту. Малюк повинен розуміти, що в коментарях під його публікаціями можуть з'являтися коментарі гнівних користувачів. Тому дитина повинна навчитися сприймати критику правильно, не засмучуватися з цього приводу і не приймати негатив близько до серця.



Вчіть дітей не звертати увагу на погані коментарі / Фото familyhealth

Чим корисне ведення блогу для дитини

Бажання дитини знімати відео або вести власний блог має багато позитивних моментів:

Заняття блогінгом добре тренують різні навички

Зокрема, усного та писемного мовлення, завдяки чому у майбутньому дитині легше даватимуться публічні виступи. Також блогінг стимулює розвиток творчого мислення. Деякі діти починають знімати відео, копіюючи чиїсь вдалі ідеї, але згодом придумують власні формати.

Власний канал вимагає від дитини систематичної роботи

Це планування (створення контент-плану, продумування сценарію та місць для зйомок), генерування ідей (аналіз трендів, популярних каналів), зйомка та монтаж (робота з програмами). Це зробить дитину самостійною.



Дитина вчиться працювати з дитинства / Фото userapi

Ведення блогу розвиває лідерські якості

Будучи блогером, діти вчаться висловлювати власні думки та відстоювати їх. Ну, і звичайно, це потенціал. Якщо дитина знімає класні відео, рано чи пізно вона зможе на них заробляти. Це може бути як реклама, так і пропозиції по роботі.

Цікаво, що нещодавно компанія LEGO оприлюднила результати дослідження, в ході якого було встановлено, що сучасні діти більше не мріють бути космонавтами, вчителями та спортсменами. Сьогодні підростаюче покоління хоче будувати своє майбутнє в сферах, пов'язаних з інтернетом, зокрема бути блогерами.