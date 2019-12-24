Як допомогти дитині знайти друзів: поради батькам

Мати друзів – це не лише задоволення, але й необхідність у житті дитини. Адже саме дружба допомагає малюкам вдосконалити спілкування, співпереживання, вирішення проблем та навіть розвиває творчість. Психологи стверджують, що друзі допомагають дітям навчитися ладити з іншими та взаємодіяти з світом.

А ваша дитина має проблеми із пошуком друзів? Ви можете допомогти малечі відчувати себе впевненіше з дітьми за допомогою простих порад, передає видання Parents.

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Бар'єром для деяких дітей у розвитку дружніх стосунків може стати сором'язливість, але батьки можуть допомогти дитині подолати її. Для цього потрібно навчити малечу навичкам, які допоможуть їй стати впевненішим та відкритішим.

Як виховати соціальні навички

Практикуйте привітання

Заохочуйте дитину вітатися з кимось новим і питати його ім’я. Ваша дитина може практикувати привітання з членами сім’ї та друзями родини, поки їй не стане комфортніше знайомитися з кимось новим.

Почніть з маленьких кроків

Почніть з того, щоб поступово піддавати свою дитину соціальним ситуаціям. Ви можете пропустити якусь вечірку на іменини з двома десятками дітей і замість цього влаштувати своєму чаду коротку прогулянку до магазину, до прикладу, із сусідкою та її дочкою.



Розвивайте соціальні навички дитини / Фото imagesbase

Розігруйте ситуації вдома

Сором'язливі діти відчувають себе комфортніше у власному будинку, тому влаштовуйте ситуації вдома та організовуйте діяльність, яка потребує меншої кількості розмов та більшої участі. Так, ваша дитина не буде завалена новим середовищем, працюючи над своєю сором'язливістю.

Заходи щодо сприяння дружбі

Навіть якщо ваша дитина не сором’язлива, допомогти їй подружитися не означає просто віддати дитину в гуртки, балет або баскетбол. Існують різноманітні способи, які допомагають формувати її погляд на дружбу, розвивати соціальні навички та надавати їй можливість знайомитися з іншими дітьми.

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Зокрема, ви можете зіграти в ігри. Ігри – це прекрасний спосіб допомогти дитині грати в парі чи по черзі, щоб дитина навчилася бути чудовим другом та партнером. Почніть з легких настільних ігор, а потім додайте більш складніші партнерські ігри. Після того, як ваша дитина навчиться грати в цю гру, запросіть її друга чи подругу пограти з вашою дитиною.

Також ви можете навчити дитину допомагати іншим. Адже так діти вчаться співпереживати, піклуватися про інших тощо. Можете почати з простих завдань: збирання зайвих іграшок для дитячих дитбудинків або виготовлення печива для сусіда тощо.