Як досягти гармонії в сімейних стосунках

Серед головних аспектів взаємовідносин чоловіка та жінки психологи виділяють чесність та довіру, а також повагу та діалог. Слухати та чути один одного – це запорука довгих та міцних стосунків.

Як саме досягти гармонії у сім'ї – поділилася психологиня та бізнес-тренерка Тетяна Польченко у коментарях 24 каналу.

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"Що таке взагалі гармонія? Гармонія – (на прикладі людського організму) це коли організм функціонує правильно, кожен орган доповнює інший і виконує свою функцію. Так само між чоловіком і жінкою", – розповіла психологиня.

За її словами, щоб досягти гармонії у стосунках, кожен в парі має виконувати свою певну роль, а також реалізовувалі свої психологічні потреби. Тобто потрібно, щоб партнери обидва узгодили, у кого яка роль в сім'ї і як розподіляються зони відповідальності.



Гармонія в сім'ї свідчить про здорові стосунки