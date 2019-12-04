Як досягти гармонії в сімейних стосунках

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Як досягти гармонії в сімейних стосунках / themighty.com

Серед головних аспектів взаємовідносин чоловіка та жінки психологи виділяють чесність та довіру, а також повагу та діалог. Слухати та чути один одного – це запорука довгих та міцних стосунків.

Як саме досягти гармонії у сім'ї – поділилася психологиня та бізнес-тренерка Тетяна Польченко у коментарях 24 каналу.

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"Що таке взагалі гармонія? Гармонія – (на прикладі людського організму) це коли організм функціонує правильно, кожен орган доповнює інший і виконує свою функцію. Так само між чоловіком і жінкою", – розповіла психологиня. 

За її словами, щоб досягти гармонії у стосунках, кожен в парі має виконувати свою певну роль, а також реалізовувалі свої психологічні потреби. Тобто потрібно, щоб партнери обидва узгодили, у кого яка роль в сім'ї і як розподіляються зони відповідальності.

Гармонія в сім'ї свідчить про здорові стосунки
Гармонія в сім'ї свідчить про здорові стосунки

Як досягають гармонії у стосунках? Психологиня розповіла, що жінка психологічно може розвинути стосунки. Адже жінка в гармонії реалізує три свої природні потреби (бути в безпеці, отримувати душевну блізкість і отримувати подяку), а завдяки цьому вона буде підтримувати і стосунки в гармонії.

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Щодо чоловіка, то він здатен підтримувати відносини гармонійними, коли теж задовольняє свої псіхологічні потреби в парі: бути необхідним, бути лідером і бути самим собою.

Ознаки гармонії в стосунках:

  • наявність спільних інтересів і планів на життя;
  • взаємна повага;
  • палаючий вогонь пристрасті;
  • наявність особистого простору;
  • взаємовиручка;
  • уміння слухати і чути.
Отже, щоб перебувати в гармонії в стосунках, партнери мають у цих стосунках реазізовувати свої психологічні потреби, а також мати чіткі ролі. Саме тоді буде відновлено баланс.
Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Психологія Сімʼя Психологія сім'ї Стосунки
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