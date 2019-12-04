Як досягти гармонії в сімейних стосунках
Серед головних аспектів взаємовідносин чоловіка та жінки психологи виділяють чесність та довіру, а також повагу та діалог. Слухати та чути один одного – це запорука довгих та міцних стосунків.
Як саме досягти гармонії у сім'ї – поділилася психологиня та бізнес-тренерка Тетяна Польченко у коментарях 24 каналу.
Цікаво: Секрет ідеальних стосунків, або 10 звичок щасливих пар
За її словами, щоб досягти гармонії у стосунках, кожен в парі має виконувати свою певну роль, а також реалізовувалі свої психологічні потреби. Тобто потрібно, щоб партнери обидва узгодили, у кого яка роль в сім'ї і як розподіляються зони відповідальності.
Гармонія в сім'ї свідчить про здорові стосунки
Важливо! Чому чоловіки одружуються з жінками, схожими на своїх матерів: дослідження
Щодо чоловіка, то він здатен підтримувати відносини гармонійними, коли теж задовольняє свої псіхологічні потреби в парі: бути необхідним, бути лідером і бути самим собою.
Ознаки гармонії в стосунках:
- наявність спільних інтересів і планів на життя;
- взаємна повага;
- палаючий вогонь пристрасті;
- наявність особистого простору;
- взаємовиручка;
- уміння слухати і чути.