Як довго тривають стосунки у пар, перш ніж вони одружуються: дослідження

Пари можуть зустрічатися роками і мати міцні та чудові стосунки, не зважаючи на питання всіх рідних "Як давно ви разом? А чому не одружитеся?" тощо. Адже нелегко вирішити, коли рано, а коли пізно робити наступний крок у стосунках.

Натомість аналітики британського сайту Bridebook провели цікаве дослідження серед 4 тисяч подружніх пар, щоб з'ясувати, як довго вони були разом, перш ніж оформити шлюб, передає Elle.

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Як виявилося, середня тривалість любовних відносин до заміжжя становить в середньому 4,5 роки. З них протягом 17 місяців пари вирішують жити разом, до 22 місяців йде на оголошення про заручини і ще 20 місяців – до святкування самого весілля.

Результати опитування: 83% опитаних заявили, що не відчувають жодного тиску щодо шлюбного зобов'язання з боку партнера. Для 91% шлюб – це спосіб заявити про свою любов, і тільки 2%, піддаються цій спокусі з фінансових міркувань.

На сьогодні середня тривалість холостяцького життя на вісім років довше, ніж це було у 1970-х роках. Цікаво також, що у кожної заміжньої людини, згідно зі статистикою, найчастіше було двоє серйозних відносин, перш ніж вони зважилися на шлюб.