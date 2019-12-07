Як на дитину впливає виховання у неповній сім'ї: дослідження

У сучасному світі виховання дитини самотужки – не рідкість. Проте згодом маму-одиночку цікавитиме питання, чи не вплине відсутність одного з батьків негативно на емоційний та психологічний розвиток дитини. Дослідження показують, що ні – негативного впливу на малечу немає.

Такий експеримент провела Європейська спільнота ембріології та репродукції людини, пише Motherly.

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Дослідники оцінювали матерів, які свідомо виховували дітей без батька, та матерів з гетеросексуальних родин, де дитину виховують обидва партнери. Як з'ясувалося, жодної різниці у поведінці дітей не було виявлено.

"Припущення, що зростання у неповних родинах може погано впливати на дитину, з'ясувалося з досліджень, де вивчались діти, чиї батьки розлучились або довго конфліктували. Але тут, схоже, проблема в складних стосунках між батьками та дитиною, а не у відсутності батька як такого", – каже дослідниця Матільда Брівей.



На дитину негативно не впливає виховання лише мами / Фото Unsplash

Отож, дослідження приводить до того, що якщо мама вирішила виховувати дитину без батька – то в неї все вийде. Врешті решт, єдине, що дійсно має значення в родині – це любов.